Зеленский готовит почву для отказа от Минских договоренностей

Похоже, киевские власти нашли способ отказаться от Минских договоренностей – и в то же время избежать наказания за это. По крайней мере, об этом свидетельствует и характер недавних перестановок в украинском правительстве, и последние заявления президента Украины западным СМИ. Что думают на этот счет сами жители Украины?

На уходящей неделе в Киеве произошла настоящая «кадровая революция» – президент Украины Зеленский отправил в отставку правительство (за которое просил МВФ) и генпрокурора (за которого просили послы «семёрки»). Но самое интересное, что де-факто был заменён весь штат правительственных чиновников, связанных каким-то образом с вопросами выполнения Минских соглашений.

Во-первых, произошла рокировка двух руководителей внешнеполитического ведомства – Вадима Пристайко переместили с поста главы МИДа на ничего не значащую должность вице-премьера по евроинтеграции, а Дмитрия Кулебу – в обратном направлении. Перевод Пристайко объясняется его конфликтом с главой офиса президента Андреем Ермаком, в частности – по вопросам выполнения Минских соглашений. У Кулебы такого конфликта нет, зато он выдвигал претензии на пару областей России и боролся против возвращения российской делегации в ПАСЕ.

Тут надо иметь в виду, что все украинские карьерные дипломаты по умолчанию профнепригодны: их основная квалификация – русофобия. Никаких других задач, кроме «противодействия российской агрессии», перед ними обычно не ставят, а когда возникают другие задачи, они сильно удивляются. Так что замена Пристайко на Кулебу особого значения не имеет.

Во-вторых, министром обороны назначен отставной генерал Андрей Таран. В прошлом – заместитель руководителя украинской военной разведки и представитель Украины в Совместном центре контроля и координации в Донбассе. Первое впечатление состоит в том, что его назначили не для войны, а для переговоров. Что само по себе, конечно, хорошо. С другой стороны, мы помним, чем закончилась работа СЦКК – в декабре 2017 года российские офицеры покинули центр, объясняя это кампанией давления со стороны украинских коллег. Одного из россиян даже похитили. Вы уверены, что это правильная манера ведения переговоров?

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В-третьих, вице-премьером по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий» назначен Алексей Резников. Сейчас он представляет Украину в Трехсторонней контактной группе в Минске. В январе он заявил, что Киев настаивает на пересмотре Минских соглашений в части очерёдности выполнения этапов: сначала контроль над границей – потом выборы.

В-четвёртых, при смене правительства министру культуры Бородянскому и министру образования Новосад было предложено сохранить должности. Они отказались, но сама по себе такая инициатива президента прямо говорит – он не планирует менять гуманитарную политику. Между тем в 2014 году восстание в Донбассе и в Крыму началось после того, как Рада попыталась отменить закон о языках. Сейчас он отменен и принято новое языковое законодательство, которое вызывает смущение даже в Европе, которая, в принципе, не против националистов.

В-пятых, сохранил свой пост глава МВД Арсен Аваков, традиционно считающийся представителем радикалов.

Планы Ермака

О планах действующего главы офиса президента (ОП) Украины Андрея Ермака мы знаем довольно много благодаря активности ряда анонимных Telegram-каналов. Эти каналы уверяют, что у Ермака сложились рабочие отношения со своим российским визави Дмитрием Козаком. И их взгляды на реализацию Минских соглашений во многом сходятся. В отличие от предыдущего главы ОП Богдана и недавнего помощника президента России Суркова.

Отчасти факт некоторых противоречий подтверждается и в Москве. Например, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков ещё летом прошлого года сказал, что Козак и Сурков «по-разному видят конечную цель Минского процесса». Козак якобы выступает за передачу Донбасса Украине. Позже и сам Владислав Сурков подтвердил, что у него

не хватает фантазии, чтобы представить себе передачу Донбасса Украине.

Между тем после ухода Суркова позиция Кремля в отношении выполнения Минских соглашений нисколько не изменилась. Так что есть основания полагать, что все эти сигналы – свидетельство скорее «местнических тяжб» в российском госаппарате, чем наличия реальных противоречий в отношении украинской политики. Это не мешает украинским Telegram-каналам утверждать, например, такое: «на встрече Ермак – Козак в Белоруссии обсуждали драфты апгрейда Минских соглашений, которые Украина приготовила осенью 2019 года. «Формула Зеленского» должна стать основой будущего документа, который примут на встрече лидеров «нормандского формата».

Смелое заявление. Особенно есть учесть, что ключевым моментом «формулы Зеленского» является проведение выборов в Донбассе не под дулами «российских оккупантов», а под дулами украинской нацгвардии. Никаких оснований полагать, что Козак на что-то такое мог согласиться, нет.

Есть и другие сигналы. Утверждается, например, что «Андрей Ермак готов вносить в парламент вопрос об особом статусе Донбасса после проведения референдума».

Этот вброс рассчитан на людей, плохо представляющих себе ситуацию на Украине. Общественное мнение настроено против выполнения Минских соглашений. Напомним результаты опроса социологической группы «Рейтинг», опубликованные на следующий день после подписания «формулы Штайнмайера» – 2 октября 2019 года. Почти четверть опрошенных (23%) за продолжение войны до победного конца. Выступают за предоставление Донбассу автономии и дальнейшее совместное проживание с ним в одной стране – 23%. То есть за то, чтобы считаться с мнением Донбасса – менее четверти граждан Украины... Все остальные хотят решать судьбу региона сами, без участия жителей Донбасса.

Проведение местных выборов после получения Украиной контроля над территорией поддержали 53%. Амнистию ополченцам одобряют 27%. Создание «народной милиции» в ОРДЛО одобряют 27%. Эти цифры подтверждаются данными и других украинских опросных центров.

Да, большинство украинцев выступает против продолжения войны, но большинство украинцев выступает против выполнения Минских соглашений. В общем – они хотят победы, но не ценой войны.

Негативное отношение к Минским соглашениям администрации Зеленского опирается на прочную поддержку избирателей.

При помощи референдума можно только организовать отказ Украины от Минских соглашений. Похоже, именно в этом и заключается цель Зеленского.

Интервью Зеленского

Собственно говоря, сам Зеленский отлично понимает, чего хотят от него избиратели. Последнее его интервью «Гардиан» ориентировано, разумеется, на западную публику и призвано исключить предположения относительно того, что Украина может изменить свой прозападный курс. Но в части вопросов войны и мира его суждения остаются последовательными – он никогда другой позиции и не занимал.

Зеленский говорит, что «правительство может потратить один год целиком на все соглашение. Затем оно должно быть претворено в жизнь. Больше времени у нас нет. (...) Я не отдам мои пять лет, которые мне выделил украинский народ, чтобы работать над Минскими соглашениями».

Ну тут ничего особенного нет – изначально предполагалось, что Минские соглашения должны быть выполнены на протяжении 2015 года. Но то, что Минские соглашения не выполнены до сих пор – следствие желания Киева их пересмотреть. Какой отсюда вывод следует сделать? Правильно – настаивать дальше на пересмотре Минских соглашений! «В «Минске» есть пункты, если мы их немного перенесем, то к чему плохому это может привести? Как только там не будет людей с оружием, стрельба прекратится. Это важно».

Telegram-канал издания «Украина.ру» ехидно комментирует: «Действительно, если разоружить донбасские республики, закрыть границу с Россией и ввести вооруженных отморозков из украинских карательных батальонов, вот к чему плохому это может привести? Решительно же ни к чему, верно?».

Может, и ни к чему. Только в Кремле (не говоря о Донецке с Луганском) с таким суждением, похоже, категорически не согласны.

Резюме

Вообще о серьёзности намерений украинской власти разрешить конфликт в Донбассе надо судить не по изменениям в правительстве, а по текущему статусу закона о деоккупации Донбасса. Этот закон трактует происходящее в Донбассе как агрессию со стороны России, которая повлекла за собой оккупацию. Из этого следует как минимум три вывода.

Во-первых, в Донбассе имеют место только оккупационная администрация и коллаборационисты – а значит, вести переговоры там решительно не с кем. Собственно, Украина и пытается договориться о судьбе Донбасса с Москвой.

Во-вторых, как можно проводить выборы на оккупированной территории? Кстати, в Донбассе рассуждают так же... Только представления об «оккупантах» в Киеве и Донецке разные.

В-третьих, поскольку Россия – агрессор, то никакого российского посредничества и гарантий в Минских соглашениях быть не может.

Приняв этот закон, Украина юридически сделала невозможным выполнение Минских соглашений – любые шаги украинской власти в этом направлении будут нарушением закона. Закон действует. Вопрос о его отмене или изменении в Киеве даже не ставится. Соответственно, и говорить о выполнении Минских соглашений не приходится.

Тем не менее не только Германия и Франция, но и Россия делают вид, что всё в порядке. Почему? Наверное, потому, что не только у Суркова, но и у многих других российских руководителей не хватает фантазии, чтобы представить себе возвращение Донбасса в состав нынешней Украины...

А плохой мир всегда лучше доброй войны.

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