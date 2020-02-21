Путин рассказал о возлагаемых на Зеленского надеждах

Президент России Владимир Путин надеется договориться с украинским лидером Владимиром Зеленским об улучшении отношений двух стран.

«Надежда умирает последней, [такая вероятность] есть», – сказал российский лидер в интервью ТАСС.

По словам Путина, после нормандской встречи позиция Зеленского немного изменилась.

«К сожалению, вот он [Зеленский] приехал из Парижа (с саммита в нормандском формате Германии, России, Украины, Франции 9 декабря 2019 года – прим. ВЗГЛЯД) и начал говорить о том, что надо пересматривать Минские соглашения. Это вызывает вопросы», – подчеркнул Путин.

При этом глава государства констатировал, что Москве и Киеву удалось договориться об обмене пленными, а также о соглашении по транзиту российского газа через Украину.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался раскрывать детали телефонного разговора Путина и Зеленского.

14 февраля президенты во время телефонного разговора обсудили выполнение договоренностей нормандского саммита и подготовку к следующей встрече лидеров «нормандской четверки».

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