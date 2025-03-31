Кажется, что это пустяк – знает ли человек, где на карте находится самая большая страна. Но как же меняется масштаб проблемы, когда этот самый человек понимает, что справиться с Россией невозможно. Когда он понимает, что все эти попытки со стороны Макрона и прочей политической мелочи воевать с Россией – опасны прежде всего для наших врагов.2 комментария
МИД: Европейские политики пожалели об отказе от предложений Путина
Ряд европейских политиков выразили сожаление об отказе от предложений президента России Владимира Путина по вопросам безопасности, заявил директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов.
Эти предложения были озвучены в конце 2021 года и, по словам Логвинова, были отвергнуты европейскими странами в пренебрежительной форме, передает ТАСС.
Логвинов также отметил, что, несмотря на это сожаление, нынешние европейские лидеры не могут по-настоящему оценить факт, что Европа жила в мире на протяжении восьмидесяти лет. «Знаю, как «задним числом» некоторые еэсовцы сожалели, что по-хамски отвергли в конце 2021 года российские предложения по вопросу евробезопасности», – сказал он.
Директор департамента подчеркнул, что главной проблемой остается неспособность современных европейских политиков ценить мирное существование в Европе. Он считает, что это связано с недостаточным пониманием исторической важности сохранения стабильности на континенте.
Ранее Логвинов заявил, что ЕС может продолжить придерживаться санкций против России, даже если США решат их смягчить, из-за особого подхода европейских политиков к внешней политике.