Tекст: Ольга Иванова

Эти предложения были озвучены в конце 2021 года и, по словам Логвинова, были отвергнуты европейскими странами в пренебрежительной форме, передает ТАСС.

Логвинов также отметил, что, несмотря на это сожаление, нынешние европейские лидеры не могут по-настоящему оценить факт, что Европа жила в мире на протяжении восьмидесяти лет. «Знаю, как «задним числом» некоторые еэсовцы сожалели, что по-хамски отвергли в конце 2021 года российские предложения по вопросу евробезопасности», – сказал он.

Директор департамента подчеркнул, что главной проблемой остается неспособность современных европейских политиков ценить мирное существование в Европе. Он считает, что это связано с недостаточным пониманием исторической важности сохранения стабильности на континенте.

Ранее Логвинов заявил, что ЕС может продолжить придерживаться санкций против России, даже если США решат их смягчить, из-за особого подхода европейских политиков к внешней политике.