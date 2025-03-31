В группировке «Север» сообщили, что ВСУ начали сдавать позиции в селе Гуево

Tекст: Вера Басилая

Источник в группировке «Север» сообщил, что ВСУ начали сдавать свои позиции в селе Гуево Курской области, передает РИА «Новости».

По его словам, в настоящее время в населенном пункте остаются стрелковые подразделения, которые украинское командование пытается эвакуировать, осознавая неизбежность сдачи позиций.

Источник агентства подчеркнул, что командование ВСУ пытается выиграть время, однако безуспешно, поскольку войска группировки «Север» продолжают вытеснять противника к окраинам Гуево.

По его словам, Киев стягивает к селу и границе между Сумской областью и Россией все доступные силы, пытаясь удержать контроль над позициями.

Офицер 22-го мотострелкового полка группировки «Север» ранее заявлял, что украинская сторона цепляется за каждую позицию, мобилизуя все имеющиеся ресурсы, чтобы противостоять натиску российской армии в этом регионе.

Ранее элитный 6-й полк ССО Украины под названием «Рейнджеры» покинул населенный пункт Гуево под Курском, оставив стрелковые подразделения без поддержки на линии соприкосновения.

Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины не могут отступить из лесного массива у Гуева из-за своих мин, установленных для защиты позиций от российских сил.