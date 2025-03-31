Отбор газа из ПХГ Европы в марте превысил рекордные показатели

Отбор газа из европейских хранилищ в марте на 28% превысил уровень прошлого года

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает ТАСС, в марте отбор газа из подземных хранилищ газа (ПХГ) в странах Европейского союза на 28% превысил уровень прошлого года и стал выше среднего показателя за все время наблюдений с 2011 года. За 29 марта отбор составил 93 млн куб. м, в то время как закачка газа увеличилась до 173 млн куб. метров.

Общий объем газа в ПХГ все еще остается шестым максимальным для марта, составляя 37,3 млрд куб. м. В то же время запасы газа в хранилищах находятся на уровне 33,69%, что на 11,43 процентного пункта ниже среднего за последние пять лет.

Прошлый сезон завершился с рекордными 58,44% оставшихся запасов. Сейчас показатели ниже, чем в аналогичные периоды 2010-2023 годов. С начала этого отопительного сезона, который начался 29 октября 2024 года, страны ЕС израсходовали 74,5 млрд куб. м газа из хранилищ.

В Европе продолжается рост поставок СПГ, при этом мощности регазификации и закачки газа в трубопроводы загружены на 52%. Средняя закупочная цена газа в марте составила 468 долларов за 1 тыс. куб. м. Ожидается, что к выходным в центральной части Европы наступит похолодание, что может повлиять на дальнейшие темпы расхода газа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале марта 2025 года «Газпром» сообщил о риске опустошения газовых хранилищ Европы. Запасы газа в Европе снизились до 37% впервые за три года. Также в феврале 2025 года выросла цена на газ на 5%,.