Зеленский усилил связь с Кремлем

Президент Украины Владимир Зеленский сменил главу своего офиса: вместо скандального юриста Андрея Богдана пришел знаток внешней политики Андрей Ермак. У назначенца уже сложились неплохие отношения с Дмитрием Козаком, который ныне курирует украинское направление в Кремле. Удастся ли политикам приблизить мир в Донбассе и улучшить российско-украинские отношения?

Во вторник Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности руководителя офиса президента Украины и назначил вместо него Андрея Ермака, который до этого работал заместителем Богдана и занимался вопросами внешней политики.

Богдан занимал свою должность с 21 мая 2019 года. Ранее он был адвокатом олигарха Игоря Коломойского. Информация о предстоящем увольнении Богдана впервые появлялась еще в августе прошлого года. Тогда украинские СМИ приводили версии о том, что его отставка была условием Вашингтона для встречи Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Утверждалось, что такое требование связано с расследованием ФБР против Коломойского. Сам Богдан подавал в отставку в декабре, но Зеленский тогда не принял ее.

По информации «Украинской правды», в понедельник у Богдана состоялся неприятный разговор с президентом, после которого Богдан написал заявление о своем уходе. Перед этим он собрал своих заместителей, сообщив, что «теперь каждый сам за себя».

Что касается Ермака, то свою должность помощника по вопросам внешней политики он занял на следующий день после инаугурации Зеленского. До этого в разные годы он занимался разработкой законодательных актов в сфере интеллектуальной собственности и хозяйственного права, основал «Международную юридическую компанию», возглавлял «Ассоциацию предпринимателей Киева». С 2006 по 2010 год был помощником депутата Рады от «Партии регионов» Эльбруса Тадеева. Кроме того, он имеет интересы в кинобизнесе.

По мнению киевского политолога Михаила Погребинского, Ермак абсолютно лоялен президенту Украины. «Я имел возможность беседовать с Ермаком, и могу сказать, что он – человек неглупый. Возможно, даже умный», – заметил Погребинский в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

В свою очередь, глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко сказал газете ВЗГЛЯД, что разговоры о замене Богдана на Ермака активно велись в течение последнего месяца. Кроме того, именно Ермак вместо Богдана присутствовал на недавней встрече президента с папой Римским Франциском в Ватикане, что говорит о его роли и весе во внешнеполитических делах Украины.

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Любопытно, что назначение Ермака совпало с заявлением Кремля о том, что теперь «главным по украинскому направлению» в России можно считать замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака. Ранее этим вопросом занимался помощник президента Владислав Сурков, однако в начале года он подал в отставку в связи со «сменой курса на украинском направлении». Впрочем, отставка пока не принята и Сурков остается на своей должности, курируя отношения Москвы с ДНР и ЛНР, а также Абхазией и Южной Осетией.

Интересно и то, что у Ермака и Козака в последнее время сложились хорошие отношения. Например, недавно Ермак выражал уверенность в желании Украины и России урегулировать конфликт в Донбассе, причем такое заявление он сделал после «конструктивных переговоров» с Козаком, благодаря которым в конце декабря состоялся обмен удерживаемыми лицами.

Козак также несколько раз хвалил Ермака, но уже за достигнутые договоренности по транзиту российского газа. «Хотел бы сказать спасибо. Боюсь, что без координирующей роли с украинской стороны, договоренности бы не получилось. Эту роль с украинской стороны взял на себя Ермак. У нас с ним давний опыт взаимодействия», – подчеркнул Козак, отвечая на вопросы СМИ в конце прошлого года.

«У Дмитрия Козака с Андреем Ермаком действительно есть хороший контакт, который установился как в процессе обсуждения транзита газа, так и в ходе общения на гуманитарные темы по поводу конфликта в Донбассе», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов.

По его словам, статус Ермака теперь равен статусу руководителя администрации президента России, и это хороший сигнал для Козака. «Будут ли какие-то подвижки в результате перестановок, пока не известно. Это закрытая кухня украинской политики. Сейчас мы слышим обеспокоенность российского МИД, который говорит, что оснований для следующей встречи в «нормандском формате» все меньше и меньше, потому что украинская сторона не сделала ничего с момента саммита в Париже», – скептично отметил Баширов.

Однако директор Украинского института политики Руслан Бортник считает, что рабочие связи двух политиков действительно могут способствовать продуктивному диалогу. «Но не стоит их преувеличивать, потому что любые прорывы в отношениях могут быть только следствием политической договоренности между президентами», – подчеркнул политолог.

Бортник напомнил, что

сейчас с обеих сторон уходят те политики, которые долго пытались найти решение конфликта в Донбассе.

«И приход новых людей расширяет зону для политического маневра, делает более вероятным сценарий разрядки. Ситуация станет более управляемой и менее милитаризированной», – прогнозирует эксперт.

По его словам, «смена переговорщиков и назначение Ермака делает более вероятными достижения договоренностей в рамках Минских соглашений, хотя бы в части развода сил в Донбассе». «А сами российско-украинские отношения смогут развиваться по грузинскому сценарию, когда политические вопросы заморожены, но экономическое взаимодействие становится более прагматичным», – добавил Бортник.

С умеренным оптимизмом к новым назначениям относятся и в Донбассе. «У нас есть надежда на более конструктивный подход к урегулированию конфликта», – заявил газете ВЗГЛЯД официальный представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник.

«Но слишком перехваливать Ермака и питать чрезмерные иллюзии я бы не стал. Работа покажет. Если со стороны Украины будут выдвинуты приемлемые предложения по выполнению Минских соглашений – мы с удовольствием их примем», – резюмировал Мирошник.

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