Зеленский уволил Богдана с поста главы офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности руководителя офиса главы государства.

Соответствующий указ опубликован на сайте украинского президента.

Следующим указом Зеленский назначил новым главой офиса президента Андрея Ермака, который до этого занимал пост заместителя руководителя офиса и занимался вопросами внешней политики.

Должность помощника по вопросам внешней политики 49-летний Ермак занял на следующий день после инаугурации Зеленского в мае 2019 года.

В 1997 году он основал «Международную юридическую компанию» и занимался разработкой на Украине законодательных актов в сфере интеллектуальной собственности и хозяйственного права. Также Ермак возглавлял «Ассоциацию предпринимателей Киева». С 2006 по 2010 год был помощником депутата Рады от «Партии регионов» Эльбруса Тадеева.

Андрей Богдан возглавлял аппарат президента Украины с 21 мая 2019 года. Ранее он был адвокатом олигарха Игоря Коломойского.

Накануне украинские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Богдан подал заявление об отставке. Отмечалось, что Богдан уже обсуждал свое увольнение с президентом Зеленским.

Киевский эксперт назвал газете ВЗГЛЯД последствия отставки главы офиса Зеленского.

В декабре сообщалось, что США хотят избавиться от Богдана, «правой руки» Зеленского.

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