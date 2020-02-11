Глава офиса президента Украины подал заявление об отставке

Возглавляющий офис украинского президента Андрей Богдан подал заявление об отставке, сообщили источники в окружении Богдана и в кабмине Украины.

Источники «Украинской правды» сообщают, что в понедельник Богдан обсудил отставку с президентом страны Владимиром Зеленским, а также со своими замами.

«Новое время» со ссылкой на источники сообщало, что неприязнь и конкуренция между Богданом и помощником президента Андреем Ермаком достигли «апогея».

Ермак заверил, что «нет никакой конкуренции», со всеми членами команды Зеленского у него «уважительные рабочие отношения», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина24».

В декабре сообщалось, что США хотят избавиться от Богдана, «правой руки» Зеленского.

Отметим, что летом уже сообщалось об отставке Богдана, но тогда информация не подтвердилась.