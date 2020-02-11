Назван «главный по Украине» в кремлевской администрации

Замруководителя администрации президента Дмитрия Козака можно считать главным по украинскому направлению, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На вопрос, можно ли сказать, что Козак будет главным сотрудником от администрации президента, который занимается Украиной, Песков ответил: «Да», передает РИА «Новости».

В то же время он отметил, что прошение об отставке помощника президента Владислава Суркова еще не подписано.

Ранее директор центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сообщил, что помощник президента Владислав Сурков ушел с государственной службы.

Украинский политолог Михаил Погребинский в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что в случае ухода Суркова в отставку отношения между Россией и Украиной не изменятся, потому что эту линию определяет президент Владимир Путин.