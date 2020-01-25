На Украине назвали последствия отставки Суркова

В случае ухода Владислава Суркова в отставку отношения между Россией и Украиной не изменятся, потому что эту линию определяет президент Владимир Путин, сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Михаил Погребинский. Так он отреагировал на неофициальные сообщения об уходе Суркова с поста советника президента России.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что без официального подтверждения информации об отставке Владислава Суркова с должности советника президента России подобные утверждения могут быть «какой-то игрой, хлопаньем дверью». Но если даже сообщения об отставке подтвердятся, то это вряд ли будет означать смену курса России в отношениях с Украиной.

«У Путина в отношениях с Украиной нет широкого диапазона политики. Ее просто невозможно существенно поменять. Я не считаю, что произошло что-то из ряда вон выходящее, что это каким-то образом повлияет на переговоры в нормандском формате. Хотя именно Сурков играл важную роль в этом переговорном процессе», – считает Погребинский.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, ранее в субботу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил об отсутствии указа об отставке Суркова. Представитель Кремля подчеркнул также, что Москва не меняла свою политику относительно ситуации на Украине.

О том, что Сурков ушел в отставку в связи со сменой «курса на украинском направлении» первым сообщил руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Погребинский не исключает, что Дмитрий Козак, перешедший после отставки правительства на работу в Кремль, действительно может в будущем заняться украинским направлением вместо Суркова, о чем также появились слухи. «Козак оказался на расстоянии вытянутой руки от Владимира Владимировича», – заметил эксперт.

Он отметил, что украинская власть всегда относилась с подозрением и опаской к Суркову, который «фактически был архитектором выстраивания отношений с непризнанными республиками Донбасса, их статусами, их внутренними делами».

Эксперт напомнил о появившейся некоторое время назад информации, озвученной Чеснаковым, о существовании в окружении Владимира Путина «линии Козака» и «линии Суркова».

В декабре прошлого года Козак сообщал о взаимовыгодных решениях по газу для России, Украины и ЕС. Также он заявил, что стороны урегулировали все взаимные претензии между «Газпромом» и «Нафтогазом», между правительством Украины и «Газпромом», больше судебных исков, судебных споров, взаимных претензий не будет.

Впрочем, собеседник склоняется к тому, что будь вокруг Путина хоть двадцать разных позиций по поводу отношений с Украиной, все равно все решения принимает президент России. «Если до сих пор все развивалось в русле интерпретации скорее Суркова (поддержка ЛНД и ДНР), то это была позиция Путина», – уверен Погребинский.

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