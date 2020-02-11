Погребинский связал отставку Богдана с обострением отношений Зеленского и Коломойского

«В правительстве масса людей, связанных с Андреем Богданом. Я думаю, что у премьера Алексея Гончарука и у других фигур, которые были отчасти продвинуты Богданом, вызывает вопросы перспектива сохранения их кресел», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Михаил Погребинский, комментируя отставку Андрея Богдана с поста главы офиса президента Украины.

«Решение говорит о том, что Владимиру Зеленскому было дальше некомфортно работать с главой администрации Богданом. Видимо, у них слишком различаются человеческие темпераменты. Насколько можно было судить по тем месяцам, что Богдан руководил офисом Зеленского – это не тот человек, который включается по полной в дела команды президента, а действует отдельно», – отметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Во вторник президент Украины уволил Андрея Богдана с должности руководителя офиса главы государства – структуры, которая при Зеленском заменила президентскую администрацию, но во многом сохранила ее функции. Богдан возглавлял аппарат президента Украины с 21 мая 2019 года. Ранее он был адвокатом олигарха Игоря Коломойского.

Накануне украинские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что глава президентского офиса подал заявление об уходе с поста. Однако ряд экспертов высказывал сомнения в том, что Зеленский примет отставку – учитывая, что аналогичные сообщения появлялись в августе 2019 года. По версии, которую обсуждали украинские СМИ, увольнение Богдана было условием Вашингтона для встречи Зеленского с Дональдом Трампом. Утверждалось, что требование связано с расследованием ФБР против олигарха Игоря Коломойского, юристом которого был Андрей Богдан. Однако тогда сообщения не подтвердились, и Богдан остался на своем посту.

Возможно, предположил Погребинский, решение о замене главы офиса было принято в свете обострения отношений Зеленского и Коломойского. «Богдан был человеком, близким к Коломойскому, его адвокатом», – отметил украинский эксперт. Обострение противоречий между президентом и олигархом отмечается на протяжении последних двух месяцев, и сейчас мы наблюдаем его финал, указал Погребинский. Он напомнил, что на днях Зеленский поддержал принятие закона, по которому «ПриватБанк» не может быть возвращен прежним владельцам (то есть, собственно, Коломойскому).

По предположению Погребинского, увольнение Богдана может сказаться на нескольких фигурах в украинском кабмине, с которыми был связан экс-глава офиса президента. К тем, кто отчасти связан с Богданом, эксперт отнес и премьера Алексея Гончарука.

Новым главой офиса президента назначен 49-летний Андрей Ермак, который до этого момента был помощником президента по вопросам внешней политики. В прошлом Ермак возглавлял Ассоциацию предпринимателей Киева, а в 2006-2010 годах был помощником депутата Верховной рады от «Партии регионов» Эльбруса Тадеева.

«Зеленскому был нужен человек, которому он больше доверяет, – комментируя назначение Ермака, подчеркнул Погребинский. – Судя по интервью, которое недавно дал Ермак, он был абсолютно и стопроцентно лоялен президенту даже в тех случаях, когда можно было либо уйти от ответа, либо как-то сгладить высказывания. Он говорил такие вещи, которые легко поставить под сомнение – например, о том, что Зеленский не вмешивается в судебную власть, в работу правоохранительных органов». Погребинский отметил: он полностью оправдал заявление Зеленского, сделанное им на встрече с польским президентом Анджеем Дудой – имеются в виду слова Зеленского о некоем, отличном от Красной армии, «Украинском фронте», который освобождал Польшу от фашистов.

«Я имел возможность беседовать с Ермаком, и могу сказать, что он – человек неглупый. Возможно, даже умный. Если бы он не понимал, что каждое его слово сейчас будет рассматриваться как под лупой, то может быть, он как-то иначе высказался бы, – заметил Погребинский. – Понимание того, что он вот-вот станет главой офиса, не давало ему выступить в более независимой роли советника, который не обязательно должен оправдывать абсолютно все действия президента».

Ранее глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко сказал газете ВЗГЛЯД, что разговоры о замене Богдана на Ермака велись в течение последнего месяца. Так, именно Ермак вместо действующего главы офиса Зеленского присутствовал на недавней встрече президента Украины с папой Римским Франциском в Ватикане.

Во вторник Ермак, еще в качестве помощника Зеленского, выразил уверенность, что и Владимир Зеленский, и Россия желают урегулирования конфликта в Донбассе. Ермак рассказал, что провел конструктивные переговоры с замглавы администрации президента России Дмитрием Козаком. Козак, по словам Ермака, «больше настроен на диалог». Дмитрия Козака можно считать главным по украинскому направлению, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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