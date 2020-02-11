Погребинский связал отставку Богдана с обострением отношений Зеленского и Коломойского

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11 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 15:27  |  vz.ru
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«Северный поток – 2» достроят благодаря коронавирусу

Движения «Академика Черского» многое говорят о ситуации с «Северным потоком – 2»Фото: flot.gazprom.ru
В ночь на понедельник судно «Академик Черский» неожиданно покинуло Находку и отправилось в Сингапур, где когда-то было построено. Отраслевые эксперты считают, что именно на это судно возложена важнейшая задача по завершению «Северного потока – 2». По их мнению, в проект, где сейчас задействован «Черский», вполне могли быть внесены изменения из-за ситуации с коронавирусом в Китае. Подробности...
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Объединение Германии стало одной из худших ошибок Москвы

Объединение ГДР и ФРГ стало возможным только благодаря тому, что Советский Союз дал на него свое «добро»Фото: Reuters
Ровно 30 лет назад на переговорах с канцлером ФРГ Гельмутом Колем руководитель СССР Михаил Горбачев дал свое согласие на объединение Германии на немецких условиях. Как показала история, это противоречило национальным интересам нашей страны и стало для нас одним из наиболее дорогих дипломатических поражений. Причем совсем не потому, что мы хотели бы для немцев судьбы разделенного народа.  Подробности...
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Как советский посол разгадал сговор Британии с Гитлером

Много лет спустя после тех событий Иван Майский опубликовал книгу воспоминанийФото: Лев Иванов/РИА Новости
В День дипломатического работника газета ВЗГЛЯД начинает серию публикаций, основанных на рассекреченных архивах МИД России. Предмет исследования – деятельность советской дипломатии в предвоенный период. Мы расскажем, какие шифровки еще в 1937 году отправлял в Москву советский посол в Лондоне Иван Майский и как он описывал отношение британских элит к Гитлеру и в целом к опасному развитию ситуации в Европе.  Подробности...
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Латвию вынудили поставить на паузу «месть русским за всё»

Протесты против ущемления прав русских в Прибалтике начали приносить результатыФото: Виктор Лисицын/Global Look Press
Борьба за права русских в Прибалтике, похоже, начала приносить результаты. «В странах Балтии русские дети стали заложниками антироссийской политики», говорят эксперты – и видят тем не менее поводы для осторожного оптимизма. А все потому, что в историю вокруг образования на русском языке в Латвии вмешалась ОБСЕ.  Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Билет в кино всяко дешевле, чем поход к психотерапевту

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Последние лет десять мы раз в год по традиции хороним «Оскар», он же награды киноакадемии США. Ну да. «Оскар» уже не тот. Только никто не знает, каким «тем» он должен быть. Подробности...

США готовятся к ядерной войне

Александр Тимохин, журналист
США начали превращать механизмы ядерного сдерживания в механизмы ядерного нападения. Это заставляет задуматься, чего хочет эта страна и какие действия ее элиты планируют предпринять. И против кого. А еще – нужно ли им это позволить. Подробности...
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Триумф паразитов

Азамат Цебоев, журналист
Победа Пон Джун Хо на премии «Оскар» показала, что на Академии еще рано ставить крест – она не превратилась в кинополитбюро, состоящее из заслуженных зануд. Подробности...
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      При демонтаже здания Спортивно-концертного комплекса «Петербургский» произошло незапланированное обрушение крыши. Один из рабочих погиб, не успев запрыгнуть в строительную люльку. По оценке экспертов, трагедия случилась из-за того, что строители решили сэкономить на расчетах
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              Погребинский связал отставку Богдана с обострением отношений Зеленского и Коломойского

                 11 февраля 2020, 14:10
              Фото: Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS
              Текст: Михаил Мошкин

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              «В правительстве масса людей, связанных с Андреем Богданом. Я думаю, что у премьера Алексея Гончарука и у других фигур, которые были отчасти продвинуты Богданом, вызывает вопросы перспектива сохранения их кресел», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Михаил Погребинский, комментируя отставку Андрея Богдана с поста главы офиса президента Украины.

              «Решение говорит о том, что Владимиру Зеленскому было дальше некомфортно работать с главой администрации Богданом. Видимо, у них слишком различаются человеческие темпераменты. Насколько можно было судить по тем месяцам, что Богдан руководил офисом Зеленского – это не тот человек, который включается по полной в дела команды президента, а действует отдельно», – отметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

              Во вторник президент Украины уволил Андрея Богдана с должности руководителя офиса главы государства – структуры, которая при Зеленском заменила президентскую администрацию, но во многом сохранила ее функции. Богдан возглавлял аппарат президента Украины с 21 мая 2019 года. Ранее он был адвокатом олигарха Игоря Коломойского. 

              Накануне украинские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что глава президентского офиса подал заявление об уходе с поста. Однако ряд экспертов высказывал сомнения в том, что Зеленский примет отставку – учитывая, что аналогичные сообщения появлялись в августе 2019 года. По версии, которую обсуждали украинские СМИ, увольнение Богдана было условием Вашингтона для встречи Зеленского с Дональдом Трампом. Утверждалось, что требование связано с расследованием ФБР против олигарха Игоря Коломойского, юристом которого был Андрей Богдан. Однако тогда сообщения не подтвердились, и Богдан остался на своем посту.

              Возможно, предположил Погребинский, решение о замене главы офиса было принято в свете обострения отношений Зеленского и Коломойского. «Богдан был человеком, близким к Коломойскому, его адвокатом», – отметил украинский эксперт. Обострение противоречий между президентом и олигархом отмечается на протяжении последних двух месяцев, и сейчас мы наблюдаем его финал, указал Погребинский. Он напомнил, что на днях Зеленский поддержал принятие закона, по которому «ПриватБанк» не может быть возвращен прежним владельцам (то есть, собственно, Коломойскому).

              По предположению Погребинского, увольнение Богдана может сказаться на нескольких фигурах в украинском кабмине, с которыми был связан экс-глава офиса президента. К тем, кто отчасти связан с Богданом, эксперт отнес и премьера Алексея Гончарука.

              Новым главой офиса президента назначен 49-летний Андрей Ермак, который до этого момента был помощником президента по вопросам внешней политики. В прошлом Ермак возглавлял Ассоциацию предпринимателей Киева, а в 2006-2010 годах был помощником депутата Верховной рады от «Партии регионов» Эльбруса Тадеева.

              «Зеленскому был нужен человек, которому он больше доверяет, – комментируя назначение Ермака, подчеркнул Погребинский. – Судя по интервью, которое недавно дал Ермак, он был абсолютно и стопроцентно лоялен президенту даже в тех случаях, когда можно было либо уйти от ответа, либо как-то сгладить высказывания. Он говорил такие вещи, которые легко поставить под сомнение – например, о том, что Зеленский не вмешивается в судебную власть, в работу правоохранительных органов». Погребинский отметил: он полностью оправдал заявление Зеленского, сделанное им на встрече с польским президентом Анджеем Дудой – имеются в виду слова Зеленского о некоем, отличном от Красной армии, «Украинском фронте», который освобождал Польшу от фашистов.

              «Я имел возможность беседовать с Ермаком, и могу сказать, что он – человек неглупый. Возможно, даже умный. Если бы он не понимал, что каждое его слово сейчас будет рассматриваться как под лупой, то может быть, он как-то иначе высказался бы, – заметил  Погребинский. – Понимание того, что он вот-вот станет главой офиса, не давало ему выступить в более независимой роли советника, который не обязательно должен оправдывать абсолютно все действия президента».

              Ранее глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко сказал газете ВЗГЛЯД, что разговоры о замене Богдана на Ермака велись в течение последнего месяца. Так, именно Ермак вместо действующего главы офиса Зеленского присутствовал на недавней встрече президента Украины с папой Римским Франциском в Ватикане.

              Во вторник Ермак, еще в качестве помощника Зеленского, выразил уверенность, что и Владимир Зеленский, и Россия желают урегулирования конфликта в Донбассе. Ермак рассказал, что провел конструктивные переговоры с замглавы администрации президента России Дмитрием Козаком. Козак, по словам Ермака, «больше настроен на диалог». Дмитрия Козака можно считать главным по украинскому направлению, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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