Зеленский изгнал самое бездарное правительство Украины

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4 марта, среда  |  Последнее обновление — 23:51  |  vz.ru
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Газпром, по экспертным оценкам, скорее всего, сравнял цены для болгар и для остальной ЕвропыФото: Игорь Зарембо/РИА «Новости»
Газпром пошел на уступки Болгарии, снизив для нее цену на газ сразу на 40%. Он вынужден был снизить доходы от продажи газа, чтобы сохранить покупателя в лице Софии. Зачем России этот непростой партнер, который постоянно заигрывает с США и антироссийскими европейскими элитами?  Подробности...
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«Новая Ялта» положит начало будущему мироустройству

Владимир Путин и Дональд Трамп уже договорились как минимум об одной встрече этой осеньюФото: AP Photo/Susan Walsh/ТАСС
В сентябре в Нью-Йорке пройдет первая в истории встреча руководителей стран «большой пятерки» – постоянных членов Совбеза ООН. Это можно прогнозировать с почти стопроцентной вероятностью после того, как предложенную Владимиром Путиным идею встречи глав великих держав поддержал Дональд Трамп. Впрочем, еще одна, неформальная, встреча «большой пятерки» может состояться раньше. Подробности...
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Смогут ли фрегаты с «Калибрами» усмирить Турцию

Фрегаты проекта 11356 – единственное, что Россия может противопоставить Турции в Средиземном мореФото: mil.ru
Сразу два новейших российских фрегата, оснащенных ракетами «Калибр», следуют сейчас к берегам Сирии. Присоединившись к другим кораблям ВМФ России в Средиземном море, они должны стать аргументом в политическом диалоге России и Турции. Однако какова их реальная боевая ценность – в том числе по сравнению с турецкими военно-морскими силами? Подробности...
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Элита США опять выиграла «холодную войну»

Главная мораль «супервторника»: хорошо смеется тот, кто смеется последнимФото: MIKE BLAKE/Reuters
«Супервторник» закончился сенсацией. Вопреки почти всем прогнозам, бывший вице-президент Джо Байден не просто «восстал из мертвых», а прошелся по США победным маршем. Результаты праймериз для его оппонента Берни Сандерса критично плохи и убивают мечту американцев о социализме. Так в президентской гонке официально сменился лидер. Что это меняет для Америки? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Трагедия на дне рождения блогерши показала болезнь общества

Сергей Худиев, публицист, богослов
Трагическая гибель гостей на дне рождения вызвала парадоксальную реакцию в социальных сетях. Многие комментаторы повели себя так, будто произошло что-то очень смешное. Заговорили о «премии Дарвина», стали потешаться над невежеством людей. Подробности...
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Россия уже выиграла «Евровидение-2020»

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У Little Big все хорошо и с фриковатостью, и с качеством вгрызающихся в мозг мелодий, и даже с политикой. Достоинства питерских рейв-треш-музыкантов можно перечислять долго, но значит ли это, что победа у нас в кармане? Да вообще ничего это не значит! Подробности...
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Из-за интернет-фейков вся жизнь становится фейковой

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Что делать? Внедрять системы распознавания речи. Помните, как недавно «минировали» различные объекты по телефону и какой ущерб экономике регионов и стране в целом все это наносило? Подробности...
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    Сенсация в «супервторник»

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              Зеленский изгнал самое бездарное правительство Украины

              Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль   4 марта 2020, 23:20
              Фото: SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС
              Текст: Василий Стоякин

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              Верховная Рада Украины на внеочередном заседании отправила в отставку правительство Алексея Гончарука и назначила новое, во главе с вице-премьером Денисом Шмыгалём. Гончарук побил своеобразный рекорд, пробыв на посту полноценного премьера (не и.о.) всего полгода. Почему Зеленский поменял управленческую команду, кто занял посты в новом кабинете министров - и куда они приведут Украину?

              Правительство Гончарука было сформировано 29 августа 2019 года и выглядело несколько странно. Поскольку президент Зеленский и партия «Слуга народа» победили на волне запроса украинского общества на смену политической элиты, сформировать правительство обычным образом, распределяя зоны ответственности между различными группами влияния, было практически нереально. Из этого положения был найден очевидный выход – привлекли сотрудников грантовых организаций. Главным образом из структур Сороса, которые на Украине на Украине координирует олигарх Виктор Пинчук. В результате был сформирован совершенно поразительный кабинет, практически все члены которого не имели даже общего представления об отраслях, которые им предстояло реформировать. Исключение составляли только министр внутренних дел Арсен Аваков (он остаётся самым квалифицированным политиком и управленцем во всех правительствах с 2014 года) и министр финансов Оксана Маркарова, осуществляющая контроль над Украиной со стороны глобальной финансовой элиты.

              Некомпетентность правительства дала свои плоды – непопулярные реформы, которые нужно было провести (прежде всего – земельную), правительство Гончарука реализовать не смогло. Темпы роста украинской экономики резко сократились, а промышленное производство даже упало. К тому же, в конце 2019 года бюджет оказался пуст и пришлось отказаться от финансирования ряда государственных программ.

              Впрочем, были и определённые успехи. В частности, низким оставался уровень инфляции (собственно, искусственный рост курса гривны и привёл к проблемам в наполнении бюджета), удалось также несколько снизить тарифы на коммунальные услуги. Особую гордость правительства составляет отсутствие коррупции, хотя в данном случае это синоним некомпетентности.

              Конфликт между премьером и президентом начался в середине января 2020 года – в СМИ произошла утечка беседы руководителей правительства относительно представления не слишком радужных макроэкономических данных президенту. При этом министры не стеснялись в выражениях, комментируя и собственную и президентскую компетентность. Конфликт, однако, далеко не зашёл. Президент встретился с премьером довольно спокойно, даже дружественно. Как считалось, итогом встречи было согласие премьера на смену нескольких министров, однако в итоге это так и не состоялось. 21 февраля премьер отчитался перед парламентом, и тут возникла проблема – правительство действительно продемонстрировало исключительную неэффективность.

              Президент начал вести переговоры с серьёзными чиновниками прошлой власти – Сергеем Тигипко, Валерием Хорошковским и Олегом Дубиной. Все эти люди занимали посты вице-премьеров до Майдана, имеют насыщенную биографию в политике и бизнесе. Тигипко даже называли на 99% согласованным на пост премьера. Однако никаких подвижек в этом направлении в итоге не состоялось.

              Во-первых, все эти кандидаты выставили Зеленскому определённые условия, на которые президент согласиться не мог. Что это за условия, доподлинно неизвестно. Можно предположить, что они касались кадровой сферы: премьера интересуют люди, с которыми он может работать, а президента – представители трёх основных финансово-политических групп – Ахметова, Пинчука и Коломойского.

              Во-вторых, для назначения всех этих кандидатов нужно было отменить закон о люстрации. Собственно, Зеленский пошёл на переговоры, уже зная, что Европейский суд по правам человека признает закон противоречащим обязательствам Украины. Однако в процессе выяснилось, что министр юстиции Денис Малюська будет саботировать отмену закона, а позиция Конституционного Суда, который тоже мог решить эту проблему, неопределённая.

              Ко всему прочему возник ещё один конфликт – правительство попыталось сменить менеджмент государственной компании «Центрэнерго», что вызвало конфликт с олигархом Коломойским, который контролировал руководство компании (на Украине это нормально). Президент потребовал вернуть ситуацию назад – видимо этот актив входил в какие-то договорённости между Зеленским и Коломойским (при том, что днепропетровский миллиардер почти никакого влияния на украинскую власть не оказывает, а сейчас явно уступил место самому богатому человеку страны Ринату Ахметову).

              Что произошло после этого, понять трудно – информация крайне противоречивая. В общем, переговоры с премьером о частичной ротации правительства провалились, и оно было отправлено в отставку целиком.

              Между тем, ещё накануне предполагалось, что Гончарук может сохранить пост, дав согласие на замену нескольких министров. Но он согласие не дал и отказался писать заявление об отставке, создав возможность опротестования решения Рад в судебном порядке. Тем не менее, голосование по отставке прошло спокойно, а президент и экс-премьер очень положительно оценили друг друга.

              Новым премьер-министром, как и предполагалось, был назначен вице-премьер Денис Шмыгаль. Он имеет значительный опыт нахождения на государственной службе. При Януковиче руководил управлением во Львовской областной администрации. Он также работал топ-менеджером в компании ДТЭК Рината Ахметова.

              По президентской квоте были избраны министры обороны и иностранных дел. Министром обороны стал Андрей Таран – заместитель начальника разведки до 2011 года, а во время войны – представитель Украины в Совместном центре контроля и координации на Донбассе. Судя по всему, его назначили для переговоров, а не для войны. МИД возглавил Дмитрий Кулеба – в прошлом вице-премьер по европейской интеграции.

              Остальной состав нового правительства выглядит так:

              Вадим Пристайко – вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Алексей Резников – вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Он представляет Украину в Трехсторонней контактной группе в Минске. Кстати, ни Пристайко, ни Кулеба, ни Резников вести переговоры не могут – они принципиальные противники выполнения Минских соглашений.

              Михаил Федоров – вице-премьера – министр цифровой трансформации. Сохранил свой пост.

              Арсен Аваков – министр внутренних дел. Возможность его отставки даже не обсуждалась.

              Сергей Бессараб – министр по делам ветеранов. В 2014 году он был люстрирован, но в 2015-2016 годах командовал силами АТО.

              Вадим Гутцайт – министр молодежи и спорта. Заслуженный тренер и наставник олимпийской сборной. Его саблистки в 2008 году завоевали «золото» на Олимпийских играх в Пекине.

              Илья Емец – министр здравоохранения. Опытный врач, глава Центра детской кардиологии и кардиохирургии МОЗ. В 2010-2011 годах он был министром здравоохранения в правительстве Азарова (находился на посту менее года, потому не был люстрирован). Кстати, сейчас министра попросту нет – экс-министр Зоряна Скалецкая в условиях начинающейся эпидемии коронавируса не нашла ничего лучше, чем лечь на обсервацию в Новых Санжарах, где и находится сейчас. Это для понимания сути правительства Гончарука.

              Владислав Криклий – министр инфраструктуры. Сохранил свой пост, хотя в лучшую сторону от предшественника, «министра Гиперлупа» Омеляна, не отличается.

              Марина Лазебная – министр социальной политики. Ранее работала в министерстве на разных должностях. Была связана с «ахметовской» частью «Оппозиционного блока».

              Денис Малюська – министр юстиции. Сохранил пост, несмотря на полную профнепригодность. Известен в основном дурацкими сэлфи, которые делает в служебном кабинете.

              Олег Немчинов – министр Кабинета министров. Просто опытный аппаратный работник.

              Игорь Уманский – министр финансов. Представляет ту же группу, что Маркарова и Яресько, хотя с последней находится в плохих отношениях. Впрочем, значения это не имеет – функция министра состоит в том, чтобы обеспечивать своевременный расчёт с долгами.

              Алексей Чернышов – министр развития общин и территорий. Ранее он занимал пост главы Киевской ОГА. Ранее сотрудничал с крупным харьковским предпринимателем, владельцем рынка «Барабашово» Александром Фельдманом.

              Шмыгаль также заявил, что в правительстве остаются лакуны. В частности, не определены кандидатуры на руководство министерством аграрной политики, на должность вице-премьера по вопросам экономики, вице-премьера по вопросам обороны, министра образования, министра экономики и министра культуры.

              Новое украинское правительство выглядит не в пример профессиональнее предыдущего, но стоящие перед ним проблемы одним профессионализмом не решаются. На Украину надвигается эпидемия коронавируса, к которой страна не готова, и экономического кризиса, связанного с эпидемией, к которому страна не готова тем более.  


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