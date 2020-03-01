Как США выращивают в Киеве «соросят»

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1 марта, воскресенье  |  Последнее обновление — 11:47  |  vz.ru
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Коронавирус претендует на роль «черного лебедя»Фото: Kimimasa Mayama/EPA/ТАСС
Фондовые рынки, нефть и рубль ушли в недельное пике. На самом деле обвал назревал уже давно. Просто никто не думал, что поводом для него станет коронавирус, а не другие факторы, как, например, война в Иране. Как события будут развиваться дальше и стоит ли поддаваться финансовой панике обычным россиянам? Подробности...
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Сражение за Идлиб спровоцировал конфликт протурецких боевиков

Фото: Anas Alkharboutli/dpa/picture-alliance/ТАСС
Обострение ситуации в Идлибе едва не привело к войне между Турцией и Сирией. Анкара обвиняет правительственные войска в том, что они вошли в зону деэскалации. Сирия тоже высказывает Турции претензии в нарушении договоренностей. И хотя полный текст меморандума никто не видел, из того что было объявлено для СМИ можно сделать вывод - Анкара свои обязательства не захотела или не смогла выполнить. Подробности...
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Как загадочная случайность остановила злейшего врага Москвы

Вальтер фон Плеттенберг всю жизнь мечтал сокрушить РоссиюФото: общественное достояние
28 февраля 1535 года (465 лет назад) в 85-летнем возрасте скончался ландмейстер Ливонского ордена Вальтер фон Плеттенберг. Этот талантливый администратор и полководец был злейшим врагом России, сражался с ней и даже пытался организовать всеевропейский крестовый поход против Москвы. Провалить его планы в один из ключевых моментов русской истории помогла случайность и один-единственный человек. Подробности...
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Сражения в Идлибе раскрыли цель Эрдогана в Сирии

Турецкая армия на территории Сирии действует по принципу захвата земель, а не защиты от террористовФото: Yasin Akgul - Depo Photos/Global Look Press
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в телефонных беседах с Владимиром Путиным убеждал российского коллегу оставить Анкару «один на один» с режимом Асада. Также он объявил об открытии для сирийских беженцев границ с Евросоюзом. США же требуют от России прекратить задействовать авиацию в Сирии. Насколько обоснованы подобные просьбы США и Турции к России и какого ответа ждать от Москвы? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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В чем разница между американским президентом и орловским рысаком

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Если для американцев небольшие различия между персоналиями все-таки есть – разные президенты могут установить, например, разные режимы налогообложения, то для внешнего наблюдателя, в первую очередь, России, различий нет вообще. Подробности...
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Отсутствие самоуважения снижает иммунитет

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Эпидемия коронавируса стремительно охватывает все новые страны. Вместе с физической инфекцией обычно приходит инфекция психологическая – панические слухи, которые, в отличие от вируса, легко распространяются через интернет. Подробности...
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Коронавирус может сделать Берни Сандерса президентом США

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Если фабрики, офисы и торговые центры начнут закрываться, никто не будет разбираться в причинах происходящего. Оптимизм, который испытывают сегодня жители ключевых для Трампа штатов, улетучится. Подробности...
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              Как США выращивают в Киеве «соросят»

              Виктория Нуланд и ее печеньки на майдане - крошечная часть расходов США на свою клиентуру в Киеве   1 марта 2020, 11:00
              Фото: POOL New/Reuters
              Текст: Николай Стороженко

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              Едва ли не ежедневно поступают новости о том, что Соединенные Штаты выделили Украине очередную сумму - на «развитие демократии», «противостояние российской агрессии» и тому подобное. Сколько всего Вашингтон тратит тратит сегодня на подкормку украинских властей - и насколько это сравнимо с тем, что предлагала в свое время Киеву Москва?

              Со времён последнего евромайдана нам памятна цифра: США вложили в Украину 5 млрд долл. Это слова тогдашнего помощника госсекретаря США Виктории Нуланд, прославившейся раздачей печенек. Многие тогда поняли эти слова неправильно, мол 5 млрд были вложены в сам майдан, т.е. в переворот. Нет, сама же Нуланд тогда разъяснила, что такова, по её оценке, сумма различных затрат «...поддержку устремлений украинского народа, желающего иметь сильное, демократическое правительство, которое представляет его интересы» с 1991 года. Примерно по 217 млн долл в год – весьма скромно для американского-то бюджета.

              Изменилось ли что-то с тех пор?

              На полноценный подсчёт этот обзор, конечно, не потянет. Однако давайте посмотрим, на что США давали деньги Украине за последний год.

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              Начать можем с самых свежих примеров. В феврале этого года стало известно о выделении средств сразу по двум проектам. Во-первых, посольство США на Украине заманивает украинские независимые СМИ на конкурс проектов «по укреплению институционального потенциала». Тем, кто укрепит потенциал лучше других, Госдеп выделит 500 тыс долл. Не каждому, нет. Это общий призовой фонд. Организаторы ненавязчиво советуют обратить особое внимание на евроатлантический вектор развития. Зато, скорее всего, подобные укрепления – вещь достаточно регулярная. К примеру, вот нечто подобное прошлой весной. И даже суммы примерно те же.

              А вот молодёжь в Госдепе ценят явно больше. Для них Агентство по международному развитию США (USAID) собирается выделить сразу 38 млн долл. Задача: помочь «...молодым украинцам в возрасте от 10 до 35 лет определить общий набор ценностей и реализовать собственное видение страны». 

              В общем, оба проекта – две стороны одной медали. Одной рукой вбиваем евроатлантический вектор в головы 10-35-летних украинцев, другой – ориентируем на это же «независимые» СМИ.

              Забегая наперёд: согласно заявлению посла Украины в США Владимира Ельченко, в текущем году США могут выделить Украине до 1 млрд долл. Из них 400 млн – на нужды обороны. В свою очередь 250 млн из этих 400 – по линии оборонного бюджета США. Тут тоже всё логично. Пока USAID и посольство прививают евроатлантические ценности, кто-то должен внедрять в украинской армии стандарты НАТО – иначе зачем те ценности вообще нужны? Кстати, по линии Госдепа Киеву идёт больше, чем по линии Пентагона – 450 млн. 

              Впрочем, эти новости о военных бюджетах тоже нужно правильно читать. Ведь, по сути, Конгресс США выделяет эти средства не Украине, а собственным оборонным предприятиям. Украина же является их получателем чисто номинально: получила и сразу же отдала обратно за поставки вооружений и амуниции.

              Опять-таки: в постмайданный период такая строка в бюджете Пентагона уже успела стать регулярной. 200-300 млн долл, иногда чуть больше – столько США выделяют для ВСУ на постоянной основе. В целом – 1,4 млрд выделено за 2014-2019 годы.

              Ещё с 2014 года фетишем украинской власти было получение от США летального оружия, в частности противотанковых комплексов Джавеллин.

              Но они достались Украине в 2018 году, уже под закат эпохи Порошенко.  А до этого ВСУ чего только не получала. Бронежилеты, разгрузки, комплекты формы, сухпайки, аптечки, военные катера, броневики HMMWV, беспилотники, приборы контрбатарейной стрельбы, ПНВ, оптику и снайперские винтовки. Причём в ряде случаев под видом военной помощи США попросту сбывали Украине неликвид, о чём писали американские же издания. Боеприпасы – ещё советского производства, сухпайки – в рамках ротации запасов, «хамвики» – почтенного возраста в 25-30 лет. Поэтому в миллионах долларов эта помощь, конечно, выглядит куда внушительнее, чем на деле. Впрочем, в этом году министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассчитывает даже на противокорабельные комплексы.

              «Как долго они (Украина – ВЗГЛЯД) продержатся в борьбе с Россией?» – задаётся вопросом некто с голосом, похожим на голос Дональда Трампа на записи, опубликованной в конце января агентством Associated Press. И сам же отвечает на этот вопрос. Планируется, что в 2021 году внешняя помощь США другим странам сократится на 21% – с 55,7 до 44,1 млрд долл. Однако Украины сокращения, похоже, не коснутся.

              По словам же директора Украинского центра социальной аналитики Евгения Филиндаша, похожим образом тратятся деньги не только  по линии Пентагона. Согласно его подсчётам, Украина ежегодно получала 100-150 млн долл помощи на здравоохранение. Это не только американские деньги, но в т.ч. и американские. В качестве примера он приводит программу «HealthLink: Активизация усилий по противодействию ВИЧ/СПИДу на Украине», на которую правительство США выделило 22 млн долл: «...почти 200 тыс. долларов – это ноутбуки и всевозможные гаджеты. 3,4 млн. долларов – это публикация материалов проекта, почтовые услуги. Коммунальные платежи офиса. 143 тыс. долларов на перелеты внутри Украины и 512 тыс. долларов на проживание в гостиницах, аренду, питание на вербинарах и фокус-группах».

              Те, кому с украинской стороны перепадают крохи от всех этих щедрот, несомненно, обеими руками поддерживают эти евроатлантические ценности. Остальные называют их метким словом «соросята». Это общий термин, под него попадают украинские участники любых грантовых проектов, не обязательно финансируемых структурами Джорджа Сороса. 

              Нетрудно заметить, что либо Виктория Нуланд сильно поскромничала в объёмах средств, выделенных Украине в период 1991-2013 гг, либо после майдана объёмы финансирования значительно выросли. 1,4 млрд от Пентагона, по 300-400 млн долл в год только по линии Госдепа – уже набегает около 4 млрд всего за 6 лет. Плюс, если USAID – структура, подчинённая Госдепу напрямую, то другие структуры более независимы и их проекты уже по линии Госдепа не проходят.

              А что же США за эти деньги имеет?

              Во-первых, как видим, часть денег даже не покидает США: на них закупаются видавшие виды сухпайки и броневики для ВСУ. Да и та часть помощи, которую действительно стоит считать таковой, – это не безвозвратные расходы. Приучая Украину к своему оружию, США изподволь создаёт себе здесь рынок (рыночек) сбыта. Вертолёты Apache, самолеты F-16, зенитно-ракетные системы Patriot – всё это периодически мелькает в СМИ и озвучивается на переговорах. И того бюджета, что даёт Украине Пентагон, на всё это не хватит. 

              Наконец, все эти деньги именуются «помощью», но далеко не все ею являются. Есть там и кредиты.

              Во-вторых, уже первый год президентства Зеленского выявил любопытную особенность постмайданного круговорота персон в украинской политике. Едва ли не каждый второй (в особенности те, что пришли в политику и госуправление в последние лет 10) имеют опыт работы в проектах, финансируемых США. И пускай они плевать хотели на предвыборные обещания Зеленского – он всё равно назначает их на должности. Потому, что больше некого, система давно не производит (не рекрутирует) других.

              В команде президента могут сколько угодно называть их соросятами. Однако тот факт, что избавиться от них у Зеленского не могут, лучше всего  показывает прочность позиций лояльных США людей в украинской власти. 

              В-третьих, даже такие затраты по итогу меньше тех, которыми Россия в конце 2013 года пробовала удержать Украину в своей орбите. Напомним, Украине тогда предлагали льготный кредит в размере 15 млрд долл (по 3 млрд в течение 5 лет), сохранение торговых преференций с Россией (навскидку – ежегодно плюс 10 млрд долл украинского экспорта в РФ к показателям 2014-2019 гг), возможно пошли бы в ход топливные «пряники». Расчёт, конечно, грубый, но как не считай, а дельта выйдет в плюс.

              Такой расчёт полезно вспоминать всякий раз при ответе на вопрос «А зачем тратиться на поддержку союзников, зачем кому-то там платить или помогать?» Можно и не платить, тут всё дело в целях. Если готовы смириться с очередной такой «украиной» непосредственно у границ, то режим экономии можно включать сразу же.

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