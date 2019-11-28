Западные СМИ назвали украинскую политику «непрекращающейся трагикомедией»

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28 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 16:45  |  vz.ru
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Эйфория Нафтогаза дорого обойдется Украине

Шведский суд отклонил апелляцию Газпрома на решение Стокгольмского арбитражаФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Полной победой назвал Нафтогаз отказ шведского суда по апелляции Газпрома на решение Стокгольмского арбитража. Однако Украина, как всегда, рано радуется. Это решение лишь по одному из трех поданных Газпромом протестов. Появившийся у Киева козырь из шведского рукава может серьезно усложнить газовые переговоры, что невыгодно самой Украине.  Подробности...
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Армянские националисты для России лучше, чем украинские

Между Нжде и теми, кого мы тут понимаем под Бандерошухевичем, пропасть, если смотреть на них на всех из современной РоссииФото: Общественное достояние
Правительство Армении продолжают критиковать за героизацию «фашиста» − Гарегина Нжде. Этим занимаются и власти Азербайджана, и некоторые силы внутри России, видя в уважительном отношении армян к «пособнику Гитлера» параллели с «бандеровщиной». Но действительно ли Нжде был фашистом «вроде Бандеры»? Не пытаются ли рассорить Москву и Ереван буквально на ровном месте? Подробности...
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Шнур должен разрушить миф о сварщиках

Сергею Шнурову нужен один сварщик, который станет Илоном МаскомФото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Сергея Шнурова пригласили в Волгодонск на «Атоммаш» познакомиться с лучшими в стране сварщиками. Это стало ответом на беседу музыканта с министром просвещения Ольгой Васильевой, где Шнуров посетовал — образ сварщика вызывает ассоциации с советским прошлым и бутылкой водки. Что должно произойти, чтобы люди рабочих специальностей снова стали героями в России – не только в фильмах, но и в жизни? Подробности...
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Земля и секс-скандалы придавили рейтинг Зеленского

Опросы прибавили пессимизма ЗеленскомуФото: Gleb Garanich/Reuters
Украинцы стремительно разочаровываются в «президенте Зе» – уровень доверия главе государства всего за две недели упал на 10 процентов, а за осень потери оказались и того вдвое больше. При этом значительно вырос уровень категоричного недоверия. Что подкосило рейтинг президента Украины и как Владимир Зеленский может вернуть себе популярность? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Умная Земля сама себя подогревает ради людей

Герман Садулаев, писатель, публицист
С XVII века ни одна из «банкирских семей» не вымерла – напротив, они размножаются не хуже Чингисхана. Вот пусть и начнут с себя. А нам в России точно не надо «сокращать выбросы», сокращать производства и уменьшать население. Подробности...
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Новое поколение убеждают в естественности гомосексуализма

Игорь Шенгальц, Публицист
Массированная пропаганда гомосексуализма ведет к вырождению Европы. Можно задать разумный вопрос: а причем здесь Россия? Пусть, мол, эти европейцы у себя там делают, что хотят, и спят, с кем хотят. Мы-то тут с какого боку? Подробности...
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«Шпионы ГРУ» шатают Европу методами Джеймса Бонда

Никита Коваленко, политический обозреватель
Если верить западным СМИ, то Россия уже выбрала президента США, украла американские ракетные технологии и секреты ОЗХО, регулярно проводит хакерские атаки и физически устраняет своих врагов. Теперь у России новая цель – развалить Испанию. Подробности...
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              Западные СМИ назвали украинскую политику «непрекращающейся трагикомедией»

                 28 ноября 2019, 15:48
              Фото: Сазончик Константин/ТАСС
              Текст: Сергей Гурьянов

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              В том, что на Украине выбрали в президенты юмориста, нет ничего удивительного, так как вся украинская политика является «непрекращающейся трагикомедией», что подтверждает недавнее интервью The New York Times с олигархом Игорем Коломойским, пишет норвежское издание Steigan.

              Издание пишет, что Коломойский так или иначе контролирует почти все отрасли украинской экономики, а также одновременно является основателем Европейского еврейского парламента и одним из главных спонсоров нацистского батальона «Азов». Текст статьи приводит «ИноСМИ».

              Приводятся его слова о России в интервью NYT.

              «Они в любом случае сильнее. Мы должны улучшить наши отношения. Люди хотят мира и нормальной жизни, они не хотят воевать. А вы, Америка, не только заставляете нас воевать, но даже не даете нам на это денег», – сказал Коломойский.

              Норвежское издание считает, что бизнесмен прав, так как войну на Украине разожгли США «при лауреате Нобелевской премии мира Бараке Обаме», когда поддержали госпереворот на Майдане. Подчеркивается, что устроен «евромайдан» был нацистами. США тогда посулили Украине членство в НАТО, однако это обещание «не будет выполнено никогда».

              «Вы нас все равно не примете. На пустые разговоры и время тратить нечего. А Россия будет рада вернуть нас в новый Варшавский договор», – заявил Коломойский.

              Норвежское издание указывает, что Россия таких пожеланий никогда не высказывала, и трудно себе представить, чтобы Москве понадобилась «зараженная нацистами и обанкротившаяся Украина с ее хаосом».

              Однако олигарх на этом не остановился, пишет автор статьи. По мнению Коломойского, если Киев и Москва заключат военный альянс, то «русские танки встанут у Кракова и Варшавы, а НАТО обделается и побежит за подгузниками».

              И это заявляет не рядовой юморист, а один из влиятельнейших людей Украины, который, по всей видимости, и усадил в президентское кресло Зеленского, замечает Steigan. Издание также цитирует эксперта Фонда стратегической культуры Дэниэла Лазара.

              «США спровоцировали цепочку едва ли не катастрофических событий. США поддержали нацистский Евромайдан 2014 года, ослабив и без того хилое государство и всколыхнув бунт на русскоязычном востоке. США прогнали нечистого на руку пророссийского президента Виктора Януковича и усадили проамериканского Петра Порошенко – который оказался чуть ли не хуже. Теперь США привели к власти Зеленского. Он вроде как хороший парень, но грозит оказаться хуже всех, ведь, похоже, что он – ставленник олигарха столь одиозного, что он заткнет за пояс всех остальных», – заявил Лазар.

              По мнению норвежского издания, насчет Коломойского эксперт совершенно прав, как и насчет того, что Киев отнял у Парижа звание «штаб-квартиры сюрреализма». Лазар напоминает, что когда NYT в 2014 году пела Коломойскому дифирамбы как борцу с антисемитизмом, либеральная израильская газета «Гаарец» назвала его гангстером. А Путин назвал Коломойского «прохвостом и проходимцем», который «кинул» российского олигарха Романа Абрамовича.

              «Но кто читает «Гаарец»? Кто слушает Путина? Между тем украинская трагикомедия продолжает рвать страну на части, а спонсоры в США и ЕС делают вид, что не имеют к катастрофе ни малейшего отношения», – заявил автор статьи.

              Ранее директор украинского Института трансформации общества Олег Соскин заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что Зеленский не дистанцируется от Коломойского, а только имитирует свою независимость от этого миллиардера.

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