Западные СМИ назвали украинскую политику «непрекращающейся трагикомедией»

В том, что на Украине выбрали в президенты юмориста, нет ничего удивительного, так как вся украинская политика является «непрекращающейся трагикомедией», что подтверждает недавнее интервью The New York Times с олигархом Игорем Коломойским, пишет норвежское издание Steigan.

Издание пишет, что Коломойский так или иначе контролирует почти все отрасли украинской экономики, а также одновременно является основателем Европейского еврейского парламента и одним из главных спонсоров нацистского батальона «Азов». Текст статьи приводит «ИноСМИ».

Приводятся его слова о России в интервью NYT.

«Они в любом случае сильнее. Мы должны улучшить наши отношения. Люди хотят мира и нормальной жизни, они не хотят воевать. А вы, Америка, не только заставляете нас воевать, но даже не даете нам на это денег», – сказал Коломойский.

Норвежское издание считает, что бизнесмен прав, так как войну на Украине разожгли США «при лауреате Нобелевской премии мира Бараке Обаме», когда поддержали госпереворот на Майдане. Подчеркивается, что устроен «евромайдан» был нацистами. США тогда посулили Украине членство в НАТО, однако это обещание «не будет выполнено никогда».

«Вы нас все равно не примете. На пустые разговоры и время тратить нечего. А Россия будет рада вернуть нас в новый Варшавский договор», – заявил Коломойский.

Норвежское издание указывает, что Россия таких пожеланий никогда не высказывала, и трудно себе представить, чтобы Москве понадобилась «зараженная нацистами и обанкротившаяся Украина с ее хаосом».

Однако олигарх на этом не остановился, пишет автор статьи. По мнению Коломойского, если Киев и Москва заключат военный альянс, то «русские танки встанут у Кракова и Варшавы, а НАТО обделается и побежит за подгузниками».

И это заявляет не рядовой юморист, а один из влиятельнейших людей Украины, который, по всей видимости, и усадил в президентское кресло Зеленского, замечает Steigan. Издание также цитирует эксперта Фонда стратегической культуры Дэниэла Лазара.

«США спровоцировали цепочку едва ли не катастрофических событий. США поддержали нацистский Евромайдан 2014 года, ослабив и без того хилое государство и всколыхнув бунт на русскоязычном востоке. США прогнали нечистого на руку пророссийского президента Виктора Януковича и усадили проамериканского Петра Порошенко – который оказался чуть ли не хуже. Теперь США привели к власти Зеленского. Он вроде как хороший парень, но грозит оказаться хуже всех, ведь, похоже, что он – ставленник олигарха столь одиозного, что он заткнет за пояс всех остальных», – заявил Лазар.

По мнению норвежского издания, насчет Коломойского эксперт совершенно прав, как и насчет того, что Киев отнял у Парижа звание «штаб-квартиры сюрреализма». Лазар напоминает, что когда NYT в 2014 году пела Коломойскому дифирамбы как борцу с антисемитизмом, либеральная израильская газета «Гаарец» назвала его гангстером. А Путин назвал Коломойского «прохвостом и проходимцем», который «кинул» российского олигарха Романа Абрамовича.

«Но кто читает «Гаарец»? Кто слушает Путина? Между тем украинская трагикомедия продолжает рвать страну на части, а спонсоры в США и ЕС делают вид, что не имеют к катастрофе ни малейшего отношения», – заявил автор статьи.

Ранее директор украинского Института трансформации общества Олег Соскин заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что Зеленский не дистанцируется от Коломойского, а только имитирует свою независимость от этого миллиардера.

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