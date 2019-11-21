Политолог объяснил совместную игру Коломойского и Зеленского

Зеленский не дистанцируется от Коломойского, а только имитирует свою независимость от этого миллиардера. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД Олег Соскин, комментируя заявление президента Украины о том, что внешнюю политику страны определят он и правительство, а не отдельные бизнесмены, вроде Игоря Коломойского.

«Зеленский – хороший артист. Он все время играет роли, и мы не знаем, какой Зеленский настоящий. Сейчас ему очень выгодно делать вид, что Коломойский – неблизкий для него человек», – сказал директор украинского Института трансформации общества Олег Соскин. По его словам, Зеленский лишь публично дистанцируется от Коломойского, «который наносит вред» президентской репутации своими провокационными заявлениями.

«Коломойский по-прежнему играет колоссальную роль в финансировании проектов Зеленского, в разных сферах, среди украинских кланов. Коломойский и его люди никуда не могут деться, поэтому началась вот эта новая игра. А если бы Зеленский на самом деле решил отдалиться от олигарха, то ему ничего не стоило бы отдать приказ об аресте, к примеру, одного из людей Коломойского в Верховной раде – Ярослава Дубневича или других депутатов. Он мог бы и самого Коломойского арестовать за причастность к коррупции, но не делает этого», – пояснил Соскин.

Явно провокационное поведение магната политолог объясняет «тяжелой ситуацией». «Против Коломойского расследуются очень серьезные уголовные дела из-за махинаций при покупке недвижимости, металлургического завода и других объектов. Естественно, что Коломойский крутится сейчас, как уж на сковородке. Олигарх опасается за свою шкуру и лично Зеленский ему на самом деле по барабану», – уверен политолог.

Насколько Зеленский и в самом деле равноудален от олигархов, не берется сказать и директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Он напомнил, что яркая представительница «партии войны», замминистра иностранных дел Елена Зеркаль утверждает, что западные партнеры исходят из того, что Коломойский по-прежнему транслирует вслух точку зрения президента. «Вот поэтому Зеленскому пришлось оправдываться в связи с кульбитом Коломойского, призвавшего дружить с Россией», – сказал Погребинский газете ВЗГЛЯД.

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг заявил, что внешнеполитический курс страны не должны определять отдельные бизнесмены. Так он прокомментировал недавний призыв олигарха Игоря Коломойского к восстановлению отношений с Москвой.

«Я хотел бы, чтобы я, как президент, думал о международных отношениях и векторе Украины, а не какой-либо бизнесмен. Мне кажется, это правильно. Я, правительство, общество... Это решение все же государственное», – сказал Зеленский.

В российском парламенте сомневаются в способности Зеленского проводить независимый курс. По словам депутата Госдумы Руслана Бальбека, подобными заявлениями Зеленский «очень льстит себе». «Сегодня Украиной «рулят» откровенные нацисты, какие-то маргиналы и, конечно, Вашингтон, а президент в Киеве – лишь исполнитель их капризов. Коломойский сейчас не на пике славы, и поэтому Зеленский «потянул» одеяло на себя, опасаясь бунта националистического крыла политики, а если завтра Коломойский вновь «накачает мускулы», то президент страны будет ему преданно в глаза смотреть и соглашаться с каждым словом», – заявил Бальбек РИА «Новости».

Напомним, Игорь Коломойский считается одним из самых богатых людей в стране. Он вернулся на Украину из Израиля сразу после победы Зеленского на выборах. До этого он был вынужден скрываться за границей, потому что на родине ему грозил ряд уголовных дел. В недавнем интервью The New York Times магнат заявил о важности восстановления отношений России и Украины и прекращения конфликта в Донбассе. Также он обвинил США в использовании Киева для ослабления Москвы. Вашингтон, по версии Коломойского, использует Украину в геополитической борьбе с Россией. По словам бизнесмена, Россия «в любом случае» сильнее Запада, и с ней следует восстанавливать отношения. Коломойский также заявил, что «травма войны» у украинцев пройдет, и через 5-10 лет «кровь будет забыта».

Коломойского называют одним из архитекторов победы Зеленского на президентских выборах. Взаимодействие магната с Зеленским беспокоит США. Сотрудник Госпеда Джордж Кент называл олигарха «человеком с плохой репутацией», который способен навредить президенту Украины.

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