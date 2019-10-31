Рада впервые разрешила снять неприкосновенность с депутата

Верховная рада Украины поддержала снятие депутатской неприкосновенности с депутата Ярослава Дубневича для возможности привлечь его к уголовной ответственности.

Генпрокурор Руслан Рябошапка в своем выступлении отметил, что у следствия есть достаточно доказательств, чтобы обосновать причастность Дубневича к совершению нескольких преступлений, передает ТАСС.

Следствие считает депутата организатором коррупционной схемы по завладению 93 млн гривен (3,7 млн долларов) предприятия «Укрзализныця». По данным следствия, при содействии Дубневича осуществлялись госзакупки по завышенным ценам.

Имена Дубневича и его брата Богдана фигурируют в нескольких уголовных делах, связанных в нанесением материального ущерба предприятию Укрзализныця».

Накануне комитет Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента признал законными представление генпрокурора о снятии неприкосновенности, задержании и аресте Ярослава Дубневича и направил на рассмотрение в парламент.

Сам Дубневич же в своем выступлении заявил, что снятие с него неприкосновенности является незаконным и политически мотивированным.

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности в сентябре.