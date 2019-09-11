Зеленский подписал закон о лишении депутатов неприкосновенности

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности.

Соответсвующие данные опубликованы на сайте Верховной рады. Законопроект предполагает внесение поправок в Конституцию Украины.

Ожидается, что закон вступит в силу с января 2020 года.

Согласно проекту закона, который в конце 2017 года был инициирован Петром Порошенко, когда тот еще возглавлял страну, из конституции следует удалить пункт о гарантии депутатской неприкосновенности.

Депутат украинской партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Василий Нимченко заявил, что на следующей неделе партия оспорит в Конституционном суде принятие закона, так как он якобы принят с нарушениями. В партии «Слуга народа» отрицают возможные нарушения.

При этом в 2017 году, когда парламент направлял законопроект на экспертизу, КС Украины признал его конституционным.

Рада внесла изменение в Конституцию Украины о снятии депутатской неприкосновенности 3 сентября. Тогда решение поддержали 373 парламентария при 300 необходимых.

Ранее Верховная рада приняла законопроект о процедуре импичмента президента Украины.

Напомним, партия «Слуга народа» анонсировала «много изменений в конституцию».

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