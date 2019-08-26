Партия Зеленского анонсировала «много изменений в конституцию»

Партия «Слуга народа» планирует сократить число депутатов парламента, заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной раде Руслан Стефанчук.

«Мы будем вносить много изменений в конституцию, которые соответствуют программе нашей партии», – цитирует ТАСС политика.

По его словам, ведется работа над законопроектом о сокращении количества депутатов и отмене депутатской неприкосновенности.

Стефанчук подчеркнул, что «Слуге народа» достаточно голосов своих представителей, чтобы принять соответствующие решения. При этом для окончательного внесения поправок в основной закон президентская партия рассчитывает на другие политические силы: «Голос», «Европейскую солидарность» и «Батькивщину».

Также «Слуга народа» предлагает рассмотреть два законопроекта об ответственности за так называемое кнопкодавство, когда депутат голосует за отсутствующих коллег, и прогулы заседаний, отметил политик.

Ранее стало известно, что «Слуга народа» собирается выдвинуть главу партии Дмитрия Разумкова спикером Верховной рады Украины, а его первым заместителем станет Руслан Стефанчук.

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