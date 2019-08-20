Назван главный кандидат на пост спикера Рады

«Слуга народа» собирается выдвинуть главу партии Дмитрия Разумкова спикером Верховной рады Украины, его первым заместителем станет Руслан Стефанчук.

«И за главу Верховной рады, и за его первого заместителя будет голосовать зал. Партия предложит, скорее всего, именно такие кандидатуры на вышеуказанные должности», – сообщил сам Разумков, слова которого приводит РИА «Новости».

Он добавил, что должность вице-спикера Верховной рады предложена партиям, не входящим в большинство. Каким именно, он не уточнил.

Депутаты нового созыва Верховной рады принесут присягу 29 августа, 3 сентября начнется первая сессия парламента девятого созыва.

Ранее Разумков также пожаловался на маленькую зарплату депутатов Верховной рады.

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