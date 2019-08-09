Названа дата начала работы Рады

Верховная рада Украины IX созыва начнет свою работу с 29 августа, такое решение было принято на первом заседании подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных депутатов.

«Ставлю на голосование дату первого заседания на 29 августа 2019 года, чтобы не затягивать процесс, чтобы Рада могла быстрее работать, и чтобы рада показала эффективность своей деятельности», – заявил руководитель партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, передает ТАСС.

Большинство собравшихся поддержали это предложение, пятеро парламентариев воздержались.

Напомним, партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» победила на внеочередных выборах в Верховную раду с 43,16% голосов.