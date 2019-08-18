Глава партии Зеленского пожаловался на низкие зарплаты депутатов Рады

Зарплата депутата Верховной рады, которая вместе с доплатами составляет до 50 тыс. гривен (1,9 тыс. долларов), является недостаточной, заявил Дмитрий Разумков, лидер партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа».

В интервью «Новому времени» Разумков заявил, что зарплата парламентариев на Украине «могла бы быть больше». «Хотя это хорошая зарплата на фоне минимальной, но недостаточная», – считает он.

По его словам, Украина только движется к тому, чтобы положение парламентариев вышло на европейский уровень. «Например, у европейских депутатов – достойная зарплата и хороший социальный пакет, когда человек держится за эту работу и понимает ее престиж», – сказал он.

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При этом Разумков не смог назвать сумму «адекватной» зарплаты для депутатов, заявив, что «здесь нужна экспертная дискуссия».

Ранее депутат от партии «Слуга народа», журналист телеканала «1+1» Александр Дубинский предлагал создать фонд дополнительного финансирования депутатов парламента, который будут наполнять олигархи.

Напомним, Верховная рада Украины IX созыва начнет свою работу с 29 августа.

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