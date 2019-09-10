Рада приняла закон об импичменте президента

Верховная Рада приняла законопроект о процедуре импичмента президента Украины.

В первом чтении за соответсвующее решение проголосовали 337 народных депутатов на заседании парламента. Спустя некоторое время обсуждений спикер парламента Дмитрий Разумков поставил документ на голосование во втором чтении. За проголосовали 245 народных депутатов, передает РИА «Новости».

Автор документа является президент Владимир Зеленский. Законопроект отдельно прописывает процедуру отстранения от власти главы государства.

«Верховная рада Украины может устранить президента Украины с поста в порядке импичмента исключительно в случае совершения им государственной измены или иного преступления», – говорится в тексте законопроекта.

Также в документе отмечается, что основанием для начала импичмента является письменное представление, подписанное большинством народных депутатов. Они должны четко указать причину, зачем создается следственная комиссия.

Она расследует факт и обстоятельства государственной измены или иного преступления, совершенного президентом. В состав комиссии входят нардепы с учетом принципа пропорционального представительства депутатских фракций и групп, специальный прокурор и следователи.

После принятия решения об обвинении президента депутаты обращаются в Конституционный и Верховный суды, которые должны подтвердить конституционность рассмотрения дела об импичменте и наличие в действиях президента признаков преступления.

Решение об импичменте считается принятым, если за него проголосовало не менее трех четвертей конституционного состава Верховной Рады.

Если Раде не удается принять постановление об импичменте, спикер парламента приносит извинения президенту от имени всего законодательного органа.

«Отставка президента по собственному желанию является основанием для прекращения процедуры импичмента на любой стадии, а также для закрытия соответствующих производств в Конституционном и Верховном судах», – говорится в законе.

Проект закона об импичменте главы государства Зеленский внес на рассмотрение 29 августа.

Ранее Верховная рада также одобрила внесение в конституцию Украины изменений о снятии депутатской неприкосновенности.

Напомним, партия «Слуга народа» анонсировала «много изменений в конституцию».

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