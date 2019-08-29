Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте

Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады проект закона об импичменте президента Украины. Инициатива зарегистрирована в электронной системе парламента страны.

Документ «Проект закона об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)» определен Зеленским как неотложный, сообщается на сайте Рады.

Пояснительная записка к законопроекту пока не опубликована.

Ранее лидер «Радикальной партии» Украины Олег Ляшко заявлял, что Зеленский наложил вето на закон по подготовке импичмента главы государства.

В июне Верховная рада приняла закон о полномочиях временной специальной комиссии, которая может заниматься организацией процедуры импичмента президента Украины.

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