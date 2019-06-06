Рада приняла закон о спецкомиссии по подготовке импичмента президента

Верховная рада принял закон о полномочиях временной специальной комиссии, которая может заниматься организацией процедуры импичмента президента Украины.

Такое решение на заседание в четверг поддержали 279 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов, передает РИА «Новости».

Документ еще должен подписать президент Украины. Он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе.

На данный момент единственной правовой нормой, определяющей в общих чертах компетенцию временных следственных комиссий, является статья 89 конституции Украины. Однако границы и объемы полномочий указанной комиссии ни конституцией, ни регламентом Верховной рады не определены. В связи с этим действующей закон призван определить правовой статус временных следственных комиссий, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссий Рады, их полномочия и организационные основы деятельности.

Между тем, 4 июня Верховная рада Украины не смогла включить в повестку дня предложенный президентом страны Владимиром Зеленским законопроект об импичменте главы государства.