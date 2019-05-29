Администрация Зеленского внесла законопроект о механизме импичмента

Администрация президента Украины Владимира Зеленского внесла в Верховную раду законопроект, который касается механизма импичмента главы государства, заявил представитель украинского лидера в парламенте Руслан Стефанчук.

«Сегодня передал в Верховную раду проект закона Украины об особенной процедуре устранения президента с поста – импичменте», – передает его слова ТАСС.

При этом на прошлой неделе Стефанчук говорил, что нынешняя Верховная рада недоговороспособна и Зеленский больше не будет подавать в нее законопроекты.

В числе законопроектов, которые собирался внести Зеленский вскоре после инаугурации, был и закон об импичменте.