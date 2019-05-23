Зеленский решил больше не подавать законопроекты в нынешнюю Раду

Президент Украины Владимир Зеленский решил не подавать на рассмотрение нынешнего состава Верховной рады обещанные законопроекты, так как этот парламент продемонстрировал свою недоговороспособность с главой государства, заявил представитель президента Украины в Раде Руслан Стефанчук.

«Законопроекты готовы, но подаваться они будут только тогда, когда у нас будет большинство, и они обязательно пройдут через Верховную раду, потому что то, что вчера продемонстрировала Рада – это никак нельзя назвать сотрудничеством. Но все законы, которые предусмотрены в программе президента, они уже наработаны и будут поданы в Верховную раду», – передает его слова ТАСС.

Речь идет, в частности, о законе об импичменте, о снятии депутатской неприкосновенности и о незаконном обогащении.

Стефанчук добавил, что прошедшее в среду голосование в Верховной раде по предложенным президентом поправкам в законодательство о выборах показало неспособность нынешнего состава парламента сотрудничать и договариваться с Зеленским.

«Для нас это пример того, что Верховная рада остается просто недоговороспособной. Президент делает из этого выводы», – подчеркнул Стефанчук.

В среду Верховная рада отказалась рассматривать внесенные Зеленским два законопроекта о выборах, которые предполагали снижение проходного барьера в парламент с 5% до 3%. Кроме того, в законопроектах предполагался переход от пропорционально-мажоритарной системы выборов к исключительно пропорциональной.

Между тем в четверг указ Зеленского о роспуске Рады и проведении новых выборов вступил в силу.