Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об импичменте

Верховная рада Украины не смогла включить повестку дня предложенный президентом страны Владимиром Зеленским законопроект об импичменте главы государства.

Соответствующее решение было поддержано только 101 депутатом при 226 необходимых, передает ТАСС.

29 мая в Верховной раде был зарегистрирован законопроект об особой процедуре отстранения президента Украины от должности. Инициатором данного документа выступил Владимир Зеленский.

В пояснительной записке говорится, что процедура импичмента может инициироваться большинством народных депутатов от конституционного состава Верховной рады (226 голосов).

Для «полного, всестороннего и беспристрастного расследования» предлагалось создавать специальную временную следственную комиссию, «в состав которой будут входить представители от всех депутатских фракций и групп, специальный прокурор и специальные следователи».

Решение об импичменте, согласно проекту, будет приниматься только в случае, если выводы Конституционного и Верховного судов страны покажут соблюдение требований законов и конституции Украины.

Отмечалось, что в случае непринятия Верховной радой постановления об отстранении президента от должности в порядке импичмента председательствующий от имени парламента извинится перед главой государства.

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