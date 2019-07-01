Стало известно об отказе Зеленского подписывать закон об импичменте

Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на закон по подготовке импичмента главы государства, заявил лидер «Радикальной партии» Украины Олег Ляшко.

«27 июня, в прошлый четверг, в 18.00 истек срок подписания президентом Зеленским закона о временных следственных комиссиях Верховной Рады, в котором целый раздел посвящен и регламентирован процедуре импичмента президента Украины. По моей информации, Зеленский ветировал этот закон», – передает слова Ляшко РИА «Новости».

Он отметил, что без этого закона конституционная процедура закона об импичменте не действует.

На сайте Верховной рады сообщается, что документ направили на подпись президента 12 июня. Однако представитель президента Украины в Раде Руслан Стефанчук говорил, что этот закон о полномочиях временной следственной комиссии при подготовке импичмента противоречит Конституции.

Верховная рада приняла закон о полномочиях временной специальной комиссии, которая может заниматься организацией процедуры импичмента президента Украины, 6 июня.

При этом 4 июня парламент не смог включить в повестку дня предложенный президентом страны законопроект об импичменте главы государства.