Рада одобрила снятие депутатской неприкосновенности

Верховная рада одобрила внесение в конституцию Украины изменений о снятии депутатской неприкосновенности, сообщают информационные агентства.

Требовалось набрать 226 голосов депутатов. За соответствующий проект закона проголосовали 363 члена парламента, передает ТАСС.

Спикер парламента Дмитрий Разумков поблагодарил нардепов за поддержку постановления.

Согласно проекту закона, который в конце 2017 года был инициирован Петром Порошенко, когда тот еще возглавлял страну, из конституции следует удалить пункт о гарантии депутатской неприкосновенности.

Также предлагается убрать норму, согласно которой «привлечь к уголовной ответственности, задержать или арестовать» нардепа можно только с разрешения Верховной рады.

Напомним, партия «Слуга народа» анонсировала «много изменений в конституцию».

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады проект закона об импичменте главы государства.

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