Зеленский ответил Коломойскому о необходимости восстановления связей с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что внешнеполитический курс страны должен определять глава государства, а не отдельные бизнесмены. Так он ответил на высказывание Игоря Коломойского о важности восстановления отношений между Россией и Украиной.

«Я хотел бы, чтобы я, как президент, думал о международных отношениях и векторе Украины, а не какой-либо бизнесмен. Мне кажется, это правильно. Я, правительство, общество... Это решение все же государственное», – сказал Зеленский, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство УНН.

Ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский, который является одним из самых богатых людей в стране, в интервью газете The New York Times заявил о важности восстановления отношений России и Украины и прекращения конфликта в Донбассе. Также он обвинил США в использовании Киева для ослабления Москвы.

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