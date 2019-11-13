Коломойский призвал Украину улучшить отношения с Россией

Украинский олигарх Игорь Коломойский призвал к улучшению отношений между Украиной и Россией и прекращению вооруженного конфликта в Донбассе.

В интервью The New York Times он заявил, что США используют Украину в своих геополитических целях, чтобы попытаться ослабить своего соперника – Россию.

Он добавил, что США просто хотят, чтобы Украина вела «войну против России до последнего украинца», передает ТАСС.

При этом он отметил, что травмы, нанесенные сознанию украинцев конфликтом в Донбассе, быстро уйдут в прошлое. По его словам, «пройдет пять – десять лет, и кровь будет забыта».

«Людям нужен мир, хорошая жизнь, они не хотят воевать. А вы, Америка, заставляете нас воевать, и при этом даже не даёте нам на это деньги», – подчеркнул Коломойский.

Он добавил, что Россия в любом случае сильнее и Украине необходимо улучшить с ней отношения.

Ранее Коломойский призвал Украину вместо помощи от «кровопийц» из МВФ объявить дефолт.

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