Коломойский призвал Украину вместо помощи от «кровопийц» из МВФ объявить дефолт

Украинский олигарх Игорь Коломойский рассказал, как прошлой осенью обсуждал с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским возможность объявления страной дефолта. МВФ он назвал «мироедами и кровопийцами».

Дефолт он назвал «честным заявлением о своей неплатежеспособности» и «первым этапом очищения и выздоровления», сообщает «Страна».

«Мы при Арсении Петровиче (Яценюке, экс-премьере Украине – прим. ВЗГЛЯД) были фактически в дефолте. Он сказал, что мы отдать долги не можем, и ему МВФ сказал: «Иди к Франклину Темплтону, договаривайся, делай haircut». Да, дефолт, если у тебя нечем отдавать, не надо пугаться этого. У нас миллионы наших граждан в дефолте, они вынуждены уезжать из страны, чтобы заработать там где-то, потому что здесь доходы не расту», – заявил бизнесмен.

По его словам, эту стратегию он обсуждал с Зеленским прошлой осенью, когда тот решил идти на выборы.

«Он понимает это. Он понимает ответственность. Понимает, что вся его свита, они разбегутся все в случае кризиса, так же, как разбежалась Петина свита, а он потом как Порошенко может остаться», – сказал Коломойский.

При этом, заметил олигарх, МВФ дали 15 млрд, но 13 забрали обратно.

«Они чистые мироеды и кровопийцы. Их Украина как таковая не интересует», – заявил Коломойский.

В июне Зеленский на встрече с представителями немецкого бизнеса пообещал не допустить дефолта на Украине.