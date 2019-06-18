Зеленский обещал немецкому бизнесу не допустить дефолт на Украине

Дефолта на Украине «не будет», заявил президент страны Владимир Зеленский на встрече с представителями бизнеса Германии.

Он сообщил, что Украина «начинает договоренности с МВФ, будет готовить новую программу уже в июле».

Как заявил Зеленский, он понимает, что иностранный бизнес боится украинских «правоохранительных органов, которые давят на предпринимателей» и «судов, которые его не защищают», сообщается на сайте президента Украины.

Зеленский заверил, что будет «гарантировать независимость инвестиций» и что на бизнес «никто не будет давить». По его словам, Украина «стремится быть европейской страной».

Также обсуждались изменения в законодательстве Украины, которые противоречат соглашению об ассоциации с ЕС, говорится в сообщении.

Напомним, Зеленский назвал сообщения о возможном объявлении дефолта по внешним долгам «слухами».

В мае украинский олигарх Игорь Коломойский призвал Зеленского последовать примеру Греции, отклонив программу МВФ по жесткой экономии и не выплачивая ему долг, а также объявить дефолт.