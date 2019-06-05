Зеленский оценил возможность объявления дефолта на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский назвал сообщения о возможном объявлении дефолта по внешним долгам «слухами».

«Что касается дефолта – это слухи. Это продуманные акции, которые не имеют ничего общего с моей официальной позицией», – написал украинский президент в Twitter.

Ранее бывший министр экономики страны Виктор Суслов заявил, что нынешняя экономическая политика Украины ведет страну к дефолту, который еще больше усугубит ситуацию граждан.

В мае украинский олигарх Игорь Коломойский призвал президента Украины Владимира Зеленского последовать примеру Греции, отклонив программу МВФ по жесткой экономии и не выплачивая им долг, а также объявить дефолт на Украине.

Верховная рада ответила на такое предложение. Заявление Коломойского также прокомментировал эксперт Василий Стоякин, а киевский политолог объяснил призыв объявить дефолт.