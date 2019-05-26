Эксперт оценил призыв Коломойского к Зеленскому объявить на Украине дефолт

«То, что он говорит – рационально: если американцы считают, что Украина «героически отражает российскую агрессию», то пусть платят Украине за это», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Василий Стоякин, комментируя интервью украинского олигарха Игоря Коломойского. Тот, в частности, призвал Владимира Зеленского отклонить программу МВФ и объявить на Украине дефолт по внешним долгам.

«Что касается объявления дефолта, то серьезные экономисты его, конечно, не советуют, но это совершенно естественный способ для того, чтобы избавиться от зависимости от Международного валютного фонда», – отметил директор украинского Центра политического маркетинга Василий Стоякин.

Украинский олигарх Игорь Коломойский, недавно вернувшийся на Украину (и, который, как считается, был одним из бизнесменов, заинтересованных в победе Владимира Зеленского на президентских выборах) заявил в интервью Financial Times: Зеленский должен последовать примеру Греции и отклонить программу МВФ по жесткой экономии. Коломойский призвал Зеленского объявить на Украине дефолт по внешним долгам.

«Понятное дело, что дефолт сам по себе влечет за собой много всякого рода неприятных последствий. Но, если учесть катастрофически низкий уровень инвестиций в украинскую экономику в последние годы, это совершенно точно не повлечет снижение инвестиционной привлекательности, – отмечает Стоякин. – При этом, объявление дефолта может оказаться, в какой-то степени, способом невыполнения социально опасных требований МВФ».

Эксперт отмечает: «Но, на самом деле, это говорит не Коломойский. Это «говорит» Василий Голобородько – герой телесериала «Слуга народа», которого играл Зеленский. Именно он, став президентом по сюжету сериала, и вел дело к тому, чтобы отказаться от помощи МВФ». А Коломойский подсказывает тому, кто играл Голобородько, сделать такой же шаг, подчеркивает собеседник.

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Нет, Украина объявит дефолт

Нет, Украина рано или поздно выплатит все долги



В самом факте появления интервью Коломойского (опубликованного, заметим, не в украинском, а британском издании), может быть определенная логика.

«Игорь Коломойский – человек очень специфический. Вполне вероятно, что его публичные заявления ориентированы не на тех, кому они формально предназначены, – отмечает Стоякин. – Может оказаться, что это элементы торга с какими-то его бизнес-партнерами – которые, возможно, являются владельцами большого количества украинских долговых бумаг. В таком, например, духе: «Смотрите, я очень влиятелен, мой президент у власти, скоро у него будет большинство в Верховной раде, и если вы не согласитесь на мои условия, у нас будет дефолт, и вы получите то, что получите».

В интервью прозвучало еще одно любопытное, и не типичное для украинских политиков утверждение: Коломойский считает, что США и ЕС должны полностью списать внешний долг Украины в качестве компенсации за «страдания страны во время ее борьбы с Россией». «Это ваша игра, ваша геополитика. Вам (Западу) нет дела до Украины. Вы хотите навредить России, а Украина – просто оправдание», – заявил Коломойский.

«Надо сказать, что Коломойский начал это говорить не сегодня и не вчера, – напоминает Стоякин. – Если немного вспомнить историю, то олигарх начал выступать с такими заявлениями еще осенью 2014 года. Именно тогда он, говоря с пранкером Лексусом (который представлялся Павлом Губаревым, одним из руководителей ДНР на тот момент), обещал ему помощь в проведении депутатов от ЛДНР в Верховную раду Украины».

Коломойский – вполне рационально мыслящий человек, подчеркивает эксперт. «То, что он говорит – рационально: если американцы считают, что Украина «героически отражает российскую агрессию», то пусть платят Украине за это. А то даже «Джавелины» приходится покупать», – отмечает Стоякин. «Зеленский просто не осмелится подобное сказать, но, полагаю, что он думает примерно так же», добавил эксперт.