Экс-министр предупредил украинцев о надвигающейся катастрофе

Нынешняя экономическая политика Украины ведет страну к дефолту, который еще больше усугубит ситуацию граждан, считает бывший министр экономики страны Виктор Суслов.

По его словам, «в случае дефолта бедные граждане Украины окончательно станут нищими, будет девальвация, будет скачок цен, возможно, в разы, будет обесценивание всех денежных доходов и накоплений», передает РИА «Новости».

«Это будет катастрофа, но к этой катастрофе, надо признать, при данной экономической политике мы теперь и идем», – сказал Суслов в эфире телеканала NewsOne.

Ранее Суслов заявил, что подписанное Киевом соглашение об ассоциации с Евросоюзом было заведомо проигрышным и в итоге приведет к гибели экономики и промышленности страны.

На днях украинский олигарх Игорь Коломойский призвал президента Украины Владимира Зеленского последовать примеру Греции, отклонив программу МВФ по жесткой экономии и не выплачивая им долг, а также объявить дефолт на Украине.

Верховная рада ответила на такое предложение. Заявление Коломойского также прокомментировал эксперт Василий Стоякин, а киевский политолог объяснил призыв объявить дефолт.