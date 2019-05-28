Экс-министр предрек гибель украинской экономики от соглашения с ЕС

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что подписанное Киевом соглашение об ассоциации с Евросоюзом было заведомо проигрышным и в итоге приведет к гибели экономики и промышленности страны.

По его словам, основная часть подписанного Киевом соглашения – это установление зоны свободной торговли (ЗСТ), однако при этом ЕС ввел на украинскую продукцию квоты, ограничив ее ввоз, передает РИА «Новости».

Суслов также отметил, что экономика Украины не способна конкурировать с европейской, но все-таки Киев согласился сотрудничать на условиях технических регламентов и стандартов, принятых в Евросоюзе.

«То есть, европейская продукция автоматически к нам поступает без контроля качества, а украинская продукция должна быть сертифицирована на соответствие стандартам Евросоюза. Поэтому соглашение было подписано заведомо неравноправное, невыгодное и дискриминационное», – сказал экс-министр в эфире телеканала «112 Украина».

Он также указал на огромное отрицательно сальдо Украины в торговле, структура которой показывает, что из ЕС идет готовая продукция, но из Киева в Европу поступает почти одно сырье, в частности древесина.

«В итоге такого ошибочного стратегического решения наша экономика и промышленность гибнет», – подчеркнул Суслов.

Ранее также сообщалось, что Украина теряет миллиарды долларов из-за конфликта с Россией. При этом Киев начинает осознавать масштаб ущерба от разрыва экономических связей с Москвой. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сколько времени потребуется Украине, чтобы вернуться на уровень 2013 года.