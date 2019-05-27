Киев оценил экономические потери от конфликта с Россией

Украина теряет миллиарды долларов из-за конфликта с Россией, заявил бывший министр транспорта страны Евгений Червоненко.

Так, по его словам, Украина могла бы получать огромную прибыль, если бы через ее территорию шли поезда из Китая в Европу, однако из-за конфликта с Москвой эту прибыль получает Белоруссия, передает РИА «Новости».

При этом Червоненко уточнил, что Украина еще в 2014 году была готова пустить первый поезд из Европы в Китай, однако этого не произошло из-за госпереворота.

«Мы должны были пустить поезд контейнерный из Словакии в Китай, он стоял уже со стороны Словакии загруженный. 7 марта 2014 года президент Янукович должен был помахать ему в Киеве платочком, но произошла революция. А сегодня, по нашим кодам, по нашей схеме, из Китая только в неделю ходят 75 поездов через Белоруссию», – рассказал Червоненко в эфире телеканала «112 Украина».

По словам бывшего министра, европейские бизнесмены в личных беседах признавались ему, что не понимают действия Киева. «Меня подозвал один, известный в мире логистики (француз), в Париже, говорит: «Жень, скажи, у вас совсем с головой не дружат?». И показал расчеты, которые легли в официальный отчет. Через пять лет, если мы снимем вопросы с Россией и сделаем взаимовыгодный «Шелковый путь», доход Украины повысится до 30 миллиардов долларов», – добавил политик.

В январе Червоненко говорил, что если Украина еще больше испортит ношения с Россией, то Киеву грозит экономический крах.