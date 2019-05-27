В Раде ответили на предложение Коломойского объявить дефолт на Украине

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович оценил предложение объявить на Украине дефолт.

Рабинович заявил, что МВФ – не партнер Киева, а «финансовый доктор», причем этот «доктор – шарлатан», так как «лечит» страну четыре с половиной года, а в результате экономика государства «полностью убита», Украина оказалась «в безнадежной долговой яме».

Депутат призывает подождать с дефолтом, так как подобный шаг грозит тем, что курс доллара достигнет 200 гривен, население ждет «полное обнищание», передает РИА «Новости» со ссылкой на «112 Украина».

«А потом – да, с нуля начнем подниматься. Но кто выживет с этого нуля?» – сказал Рабинович.

При этом страна теряет отрасли, которые могли бы стать «локомотивом» экономики. В частности, речь идет о металлургической промышленности (поставки упали на 7,5%) и химической промышленности (падение на 18%).

Напомним, украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что резидент Украины Владимир Зеленский должен последовать примеру Греции и отклонить программу Международного валютного фонда по жесткой экономии и объявить дефолт на Украине.