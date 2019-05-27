Погребинский объяснил призыв Коломойского объявить на Украине дефолт

«Коломойский понимает, что команда Трампа будет его терроризировать, потому выступает с риторикой, которая скорее понравится Москве», – заявил газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя призыв олигарха Игоря Коломойского к странам Запада списать внешние долги Украины.

«Коломойский сделал хорошее заявление. Мне оно нравится, но его нужно понимать в контексте отношений Коломойского и США», – считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

«Американцы и европейцы, в том числе и друг Трампа Руди Джулиани, наезжают на Коломойского. А он проверяет их на вшивость. Если они так поддерживают нашу страну, находящуюся в тяжелейшем положении – пусть спишут долги. Мне кажется, это красиво», – продолжил собеседник.

«Понятно, что Коломойский вряд ли может верить в то, что долги будут списаны, но предложение красивое», – добавил Погребинский.

«Что касается его слов о том, что Украина нужна Западу лишь для того, чтобы навредить России – это правда. Видимо, раз он говорит об этом открыто – он сжигает мосты с американцами, понимая, что его отношения с ними и в дальнейшем будут плохими», – считает эксперт.

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«Коломойский понимает, что команда Трампа и дальше будет его терроризировать, потому выступает с такой риторикой. Иначе, как человек умный, он бы сдержался. Теперь же он занял позицию, которая скорее понравится Москве», – подытожил Погребинский.

Напомним, ранее украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен последовать примеру Греции, отклонить программу Международного валютного фонда по жесткой экономии и объявить дефолт на Украине. Также Коломойский считает, что США и ЕС должны полностью списать внешний долг Украины.