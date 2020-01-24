Иностранцы забирают у Украины самое ценное

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24 января, пятница  |  Последнее обновление — 17:34  |  vz.ru
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Поляки намерены вытеснить Россию из Балтийского моря

Не все российские порты находятся в кризисе – грузооборот многих из них растетФото: Игорь Зарембо/РИА Новости
Польские власти радостно потирают руки. Варшава интенсивно развивает свои порты на Балтике, а важнейший морской форпост России в этом регионе – порт Калининграда – переживает упадок. Польша планомерно движется к давней цели – стать главной торговой державой Балтийского моря. Палки в колеса Калининграду ставят не только Литва, но и Белоруссия, и даже некоторые внутрироссийские правила. Подробности...
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Возвращение места на Святой земле отвечает приоритетам России на Ближнем Востоке

Возвращение Александровского подворья России превратит его в паломнический центр ИерусалимаФото: Alex Ribak гид по Израилю/YouTube
«Огромный массив собственности за рубежом был потерян Россией после 1917 года и в ходе безответственного отношения хрущевского правления к нашей заграничной собственности, в том числе на Святой земле», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Он рассказал о том, зачем Москва возвращает единственный русский объект в черте Старого города Иерусалима и что этому может помешать.  Подробности...
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Бегство комика из России обнажило старую проблему

Долгополов вряд ли лукавит, заявляя, что ему страшно Фото: Александр Долгополов/Youtube
После начала полицейской проверки комик Александр Долгополов спешно покинул Россию «ради своей безопасности». Начало этому скандалу положила жалоба на одну из шуток стендапера, в которой фигурировал Иисус: теперь артисту могут быть предъявлены обвинения в оскорблении чувств верующих. Что это − бессмысленная паника, расчетливый пиар или проблема, с которой необходимо разобраться властям? Подробности...
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Почему украинские министры жалуются на бедность

Украина не способна прокормить даже своих высших чиновниковФото: РИА Новости
Стон стоит по всем высшим эшелонам украинской власти – чиновники массово жалуются на свои низкие зарплаты. Сколько получают из бюджета высшие госслужащие Украины, насколько их зарплаты сравнимы с доходами европейских и российских чиновников – и какое отношение происходящее имеет к тому, что украинской властью фактически управляет Запад? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Украина не вернется из мира страшных сказок

Антон Крылов, журналист
Вслед за президентом из телесериала граждане Украины получили государство из телесериала. И нет ни малейших предпосылок к тому, чтобы Украина в ближайшее время самостоятельно или с чьей-то помощью вернулась из мира смешных и страшных сказок в объективную реальность. Подробности...

Глупо жаловаться на патернализм, исповедуя инфантилизм

Алексей Алешковский, сценарист
Любое плюс-минус демократическое государство строится на консенсусе, а не готтентотской морали меньшинства. Правоприменение основано на толковании законов, а толкование (по крайней мере, в идеале) – на здравом смысле. Подробности...
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И заспорили славяне, кто из них антисемит

Дмитрий Бабич, политолог, журналист
После церемонии в «Яд Вашеме» нам предстоит долгая борьба за правду. И в этой борьбе ЕС не будет нашим союзником, а скорее, наоборот, противником. В любом случае главную ношу этой борьбы нам придется вынести самим. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
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              Иностранцы забирают у Украины самое ценное

              Украинские железные дороги - лакомый кусок для иностранцев   24 января 2020, 17:10
              Фото: uz.gov.ua
              Текст: Николай Стороженко

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              Украина намерена отдать Европе один из своих ценнейших активов, национальную железную дорогу. И не кому-нибудь, а тем, кто мечтал заполучить ее еще с 1941 года – немцам. От простого внешнего управления – насаждения на ключевые должности своих чиновников, кураторов и консультантов – Запад перешел к овладению ключевой украинской собственностью.

              Украинская делегация ехала на экономический форум в Давосе под шум громких заявлений. У Зеленского обещали в этот раз уж точно привлечь инвесторов. Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия грозился больше не ездить в Давос никогда, если инвесторы и в этот раз проигнорируют украинские инвестпредложения.

              Но получилось даже интереснее: «Да, мы хотим отдать немцам на 10 лет в управление железную дорогу. Это экосистемное решение, которое должно показать, что Украина беспрецедентно открыта для инвестиций, для мира, для новых стандартов», – заявил премьер-министр Александр Гончарук. 

              Вначале в Deutsche Bahn опровергли эту информацию, мол, речь идет только о консалтинге: «Инженерно-консалтинговая компания DB Engineering & Consulting, входящая в Deutsche Bahn и занимающаяся проектами в области инфраструктуры, мобильности и транспорта, будет поддерживать и консультировать «Укржелдорогу» по предпринимательским и техническим вопросам». Однако позднее выяснилось, что Гончарук все-таки был ближе к истине. Просто сболтнул горячую новость раньше времени. Оказалось, что Мининфраструктуры Украины и Deutsche Bahn еще не завершили переговоры. И вариант операционного управления украинскими железными дорогами также обсуждается.

              Новость не могла не вызвать живейшее обсуждение. С идеей продать УЗ (Укрзалізниця) украинская власть носится еще со времен Януковича. Однако, как справедливо заметил один из депутатов президентской фракции Александр Дубинский, премьер-министр сказал «а», не сказавши «б»: а кто кому за это платить будет? И сколько?

              К тому же УЗ – не просто государственная компания. На нее завязан почти весь украинский бизнес, в особенности экспортные отрасли, генераторы валютной выручки. Сегодня УЗ обеспечивает перевозку 260-270 млн тонн грузов в год. Т.е. это стратегический актив и тот, кто им управляет, начинает косвенно управлять и самой Украиной.

              Этот сюжет уже породил распространение шуток о том, что немцы в начале XXI века совершенно мирным путем сделают то, что не сделали военным способом в 1941-1945-годах - захватят наконец Украину. Тем более что сельскохозяйственная земля, знаменитый чернозем, который активно готовятся продавать на Украине - также во многом уже продан иностранцам. А ведь он тоже в свое время был целью нацистов.

              В управление готовятся сдавать не только железную дорогу, но и порты.

              Это также давняя инициатива, ее готовил еще экс-глава Мининфраструктуры Владимир Омелян в правительстве Владимира Гройсмана. Но дело сдвинулось лишь недавно. «Рисоил Херсон» (владельцы – выходцы из Грузии) берет в концессию порт в Херсоне. 24 января пришла новость о сдаче компании из Катара в концессию порта в Николаеве. На очереди – порты в Одессе и области, Бердянске, Мариуполе. Порты – это не железная дорога, конечно, обороты меньше на порядок, а то и на два. Но экспортные грузы привозят как раз сюда, а значит их значение нужно рассматривать в связке с железной дорогой. 

              Впрочем, как именно сдадут железнодорожные перевозки Deutsche Bahn, – даже неважно. Главное, что это безальтернативное решение и решает не Украина.

              Когда конспирология не лжет

              За последние годы констатация внешнего управления Украиной стала какой-то дежурной мантрой. Возможно, за это время кто-то стал относиться к этим словам как к пропагандистскому штампу или одной из теорий заговора. Помните такой фильм с Мелом Гибсоном? Он там работал таксистом и каждому своему пассажиру рассказывал какую-то невероятную дичь. Вот и внешнее управление Украиной туда отлично бы вписалось – где-то между масонами и новым мировым порядком. Правда, затем оказалось, что как минимум одна из его диких историй была правдой.

              Внешнее управление – это отнюдь не встречи тайных лож, особые знаки и рукопожатия. Если уж на то пошло, вся эта секретность больше вредит.

              Вот, к примеру, из последнего. В украинском сегменте Telegram опубликовали документ, из которого следует, что посольство США на Украине вмешивалось в процесс назначения руководства Генпрокуратуры страны. Причем из переписки следует, что посольство выдвинуло свои кандидатуры для кадровой комиссии, получило ответ генпрокурора и, по его просьбе, дополнило список еще 4-мя кандидатами. Т.е. это не единичный пример, а рабочая рутина.

              Или вот тоже недавний пример – на Украине опубликовали прослушку совещания у премьер-министра. Тот вместе с министром финансов и главой НБУ обсуждал, что Зеленский – полный пень в экономике. И надо как-то так ему описать текущие события, чтобы они выглядели не провалом правительства по всем фронтам, а списком свершений. Логично предположить, что премьер-министр после такого пулей вылетает из Кабмина. Но нет. Гончарук сидит там же, где и сидел. Потому что случилось это накануне поездки в Давос. А инвесторам, чтобы те окончательно не разуверились в Украине, нехорошо показывать новое неизвестное лицо. Плюс из МВФ намекнули, что не стоит менять премьер-министра из-за пустяков. 

              От Порошенко – Зеленскому

              Копнем немного вглубь. Многие должны помнить «варяжский» период в новейшей истории Украины. Тогда после евромайдана в первом правительстве Порошенко было не продыхнуть от иностранцев. Грузинский десант, кадры из Прибалтики, пани Яресько/Джареско и, конечно же, Уляна Супрун. Большинство этих «ценных» кадров сгинуло в безвестность, но вот Наталья Яресько, отреформировав украинские финансы, уехала заниматься тем же самым в Пуэрто-Рико. А Пуэрто-Рико – это без двух минут США, лишь бы кому такое не доверят. 

              И дело тут не только в самих этих назначениях. После них практически при каждом министерстве появилась своя надзорная структура. Формально они конечно не надзорные, а отвечают за реформы. Как, например, Национальная служба здоровья при Минздраве Украины или директорат стратегического планирования и европейской интеграции при министерстве образования и науки. Только по факту все наоборот: это скорее Минздрав теперь при НСЗУ.

              Тот же Зеленский во время избирательной кампании активно критиковал экс-министра здравоохранения Уляну Супрун. Однако ее преемница в целом продолжает курс, заложенный Супрун. И если представить, что завтра Зеленский назначит вместо нее кого-то из оппозиции – даже в этом случае ничего не изменится. 

              Очень удобно: система работает, даже если ряд ключевых постов будут занимать нелояльные назначенцы. Их будут саботировать, перетянут на свою сторону либо выдавят. 

              То же самое относится и к стратегическим госкомпаниям. Андрея Коболева («Нафтогаз Украины») в свое время лоббировал МВФ. Когда несколько лет спустя у Коболева случился конфликт с Порошенко, то уволить его из «Нафтогаза» не смог даже он. Хотя старался. И конечно же при Зеленском Коболев сохранил свой пост. Хотя прежде это было бы просто немыслимо. «Нафтогаз» всегда считался этаким президентским кормлением. Каждый президент сажал туда своего человека. А теперь все – кончилась малина.

              Или вот антикоррупционные органы. Нет, не будем вспоминать, когда, сколько и зачем их создали. Возьмем опять же последний пример: как ГБР увлеченно перегавкивается по поводу расследования с Петром Порошенко. ГБР ведет против него расследование, а Порошенко в ответ прослышивает ГБР и вываливает записи и распечатки прослушки – не скучают люди. Но тут ведь что важно? ГБР ведь свое расследование не столько против Порошенко ведет, сколько для Зеленского. Как постоянный наглядный пример: «Вот, смотри. Ты тоже станешь бывшим президентом. И тебя могут точно так же мытарить. Веди себя правильно». 

              Во всем этом нет никакой тайны. Ничего, что можно под видом инсайда опубликовать на каком-либо анонимном ТГ-канале с сотней тысяч подписчиков. Действительность очень скучна. Пространства для маневра у Украины и ее властей самый минимум. 

              И, пожалуй, единственное, что им доступно без ограничений, – это отказываться от остатков суверенитета и сдавать за копейки немногие оставшиеся активы.

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