Украина захотела отдать железные дороги в управление немцам

Украина планирует отдать Германии свою железную дорогу в управление на 10 лет, заявил премьер-министр страны Алексей Гончарук во время «Украинского завтрака» в Давосе.

«Да, мы хотим отдать немцам в управление на 10 лет железную дорогу», – приводит его слова ТАСС.

Ранее министерство инфраструктуры Украины подписало меморандум о взаимопонимании с железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn.

Гончарук по этому поводу заявлял, что альянс стал «логическим продолжением плана реструктуризации «Укрзализницы» («Укржелдороги»), которое анонсировал президент Владимир Зеленский в сентябре 2019 года.

В октябре Гончарук заявлял, что железнодорожная инфраструктура Украины почти полностью уничтожена.