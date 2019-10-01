Украина объявила об уничтожении железнодорожной инфраструктуры

Железнодорожная инфраструктура Украины почти полностью уничтожена, заявил премьер-министр страны Алексей Гончарук.

«Инфраструктура, которая нам досталась от Советского Союза, почти уничтожена, – приводит УНИАН слова Гончарука.

Он подчеркнул, что виноваты в этом коррупционеры, «бестолковые менеджеры» и руководители.

«У нас на 90% истощена «Укрзализниця» (компания, владеющая и управляющая украинскими железными дорогами – прим. ВЗГЛЯД). То есть и железная дорога, которую вы сейчас видите, она действительно почти уничтожена», – сказал премьер-министр.

Гончарук добавил, что на Украине почти ежедневно горят локомотивы, а также «не хватает тяги», чтобы удовлетворять потребности бизнеса.

Ранее экс-заместитель министра инфраструктуры Александр Кава заявил, что приватизация «Укрзализницы» практически уничтожит систему железнодорожного транспорта на Украине.

Напомним, в 2018 году действующий тогда министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил о создании в стране площадки для реализации проекта сверхзвуковой транспортной системы Hyperloop. По его словам, проект окупается в течение 12 лет, а железная дорога всегда будет убыточной.

Украинцы скептически отнеслись к проекту Hyperloop в свете имеющихся в стране проблем с общественным транспортом и теперь фантазируют на тему того, как будет выглядеть Hyperloop «по-украински».

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