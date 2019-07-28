Украинские электрички ужаснули пользователей Сети

В социальных сетях поразились плачевному состоянию украинских электричек, которые следуют по направлению Киев – Казатин. Составы сравнили с кадрами из фильмов про зомби и хорроров и решили, что эти электрички уже пережили конец света.

Фотографии состава опубликовала Лора Манек, отметившая, что обычно не передвигается на этом виде общественного транспорта, но решила сделать исключение и сильно об этом пожалела.

На снимках видно, что поезд очень сильно проржавел, старая краска отвалилась кусками, а окна потемнели от грязи.

Манек пожалела людей, которые вынуждены ездить в таких «скотовозках» ежедневно.

По мнению комментаторов, электричка пережила апокалипсис.

«Похоже на поезд из фильма про зомби», – написал Евгений Николаевич Семыкин.

«Фильм ужасов какой-то», – отметила Анна Молчанова.

«Сталкер» на минималках», – пишет Василий Чекина.

Alexander Martyniuk в свою очередь отметил, что это еще не самый худший состав. «Жаль, вы не видели поезд Ковель – Львов 1967 года выпуска», – написал он.

«Можно подумать, в Киеве маршрутки лучший вид имеют)» – отметил Olexandr Semeniy.

Людмила Николаева подчеркнула, что «скотовозы» не ремонтируют и не облагораживают, зато не забывают регулярно повышать цены на проезд.

Многие вспомнили об обещаниях украинских властей уже в ближайшие годы запустить линию вакуумного поезда по технологии Hyperloop.

«Это ж гиперлуп?» – написал Игорь Пасько.

«Вроде гиперлуп с трубы выскочил, а краска от скорости отлетела», – отметил Николай Каплунов.

«Как пан Омелян сказал, что его запомнят гіперлупом – так вот и он», – иронизирует Артем Заєць, имея в виду украинского министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

Украинцы с самого начала скептически отнеслись к проекту Hyperloop в свете имеющихся в стране проблем с общественным транспортом и уже давно фантазируют на тему того, как будет выглядеть сверхзвуковая транспортная система «по-украински».