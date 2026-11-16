Власти Шэньчжэня усилили меры безопасности перед саммитом АТЭС

В китайском Шэньчжэне выставили ограждения в преддверии саммита АТЭС

Tекст: Алексей Дегтярёв

В районе проведения саммита АТЭС на некоторых улицах появились ограждения и усилено присутствие правоохранительных органов. При этом массовые перекрытия пока не вводились, поскольку большинство лидеров начнут прибывать во вторник, и горожане могут свободно перемещаться по городу, передает РИА «Новости».

По сообщению местной полиции, со вторника в Шэньчжэне начнут активно применять временные меры по регулированию дорожного движения. Перекрытия будут действовать в разное время на дорогах возле места проведения мероприятий.

В период ограничений проезд разрешат только полицейским и пожарным машинам, автомобилям скорой помощи, инженерно-спасательной технике и транспорту со специальной аккредитацией АТЭС. Власти города попросили жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам до 19 ноября включительно.

Шэньчжэнь принимает 33-ю неформальную встречу лидеров экономик АТЭС 18 и 19 ноября. Кроме того, 17 и 18 ноября состоится Деловой саммит, на котором соберутся руководители крупнейших компаний мира.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила об историческом значении встречи лидеров России, США и Китая на полях саммита АТЭС.

В субботу мэр Шэньчжэня Ли Юнь сообщил об успешном окончании подготовительных работ к проведению мероприятия.

На транспортной инфраструктуре города появились тематические баннеры и флаги.