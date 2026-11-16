Физики допустили гибель Вселенной из-за внезапного появления пузыря пустоты

New Scientist: Физики предрекли конец Вселенной из-за пузыря абсолютного ничто

Tекст: Дмитрий Зубарев

Пространство глубокого космоса не является абсолютно пустым, а наполнено квантовыми полями, находящимися в состоянии минимально возможной энергии, или так называемого ложного вакуума. Однако существует вероятность перехода космоса в состояние истинного вакуума с еще более низкой энергией, пишет New Scientist.

Этот процесс, известный как распад вакуума, может начаться с возникновения микроскопического пузыря истинной пустоты в результате квантового туннелирования частиц. Если такой пузырь окажется достаточно большим и не исчезнет из-за высокого поверхностного натяжения, он начнет расширяться во все стороны со скоростью света, поглощая и разрушая все на своем пути.

Поскольку граница смертоносного пузыря будет двигаться со скоростью света, человечество не сможет узнать о его приближении и погибнет мгновенно. Некоторые исследователи предполагают, что подобные участки истинного вакуума могут спонтанно возникать в пространстве между сталкивающимися черными дырами, однако там они быстро поглощаются и безопасно изолируются, не успевая нанести вред окружающему космосу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее конкурирующие технопредприниматели задумались о выносе следующей ступени нагрузки искусственного интеллекта в океан и космос.

Также аналитики вспомнили о несбывшихся обещаниях скорого конца истории и наступления всеобщего равновесия.

Кроме того, в прошлом году планетарная магнитная буря вызвала яркую вспышку полярных сияний.