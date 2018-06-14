На Украине назвали сроки запуска поезда Hyperloop

На Украине в ближайшие пять лет могут запустить первую линию вакуумного поезда по технологии Hyperloop, сообщил министр инфраструктуры страны Владимир Омелян.

«Я хочу, чтобы в ближайшие пять лет мы пришли хотя бы к одной линии Hyperloop в Украине. Будет правильно провести переговоры с партнерами в Китае и ЕС и соединить Hyperloop доставку грузов из Китая в страны ЕС», – цитирует Омеляна УНИАН.

Также сообщается, что министерство инфраструктуры подписало с компанией Hyperloop Transportation Technologies (HTT) меморандум о сотрудничестве в сфере внедрения технологии Hyperloop на Украине.

Напомним, в апреле сообщалось, что HTT начала во Франции строительство тестовой установки для грузопассажирских перевозок и планирует запустить ее в 2018 году.

В 2012 году идею Hyperloop представил американский инженер, основатель компаний SpaceX и Tesla Motors Илон Маск. Его идея заключается в том, что в трубах над поверхностью земли в условиях разреженного воздуха с небольшим интервалом и скоростью вплоть до 1220 километров в час будут передвигаться капсулы с пассажирами или грузами. При этом из-за эффекта воздушной подушки капсула не касается стенок трубы.