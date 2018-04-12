Во Франции началось строительство тестовой установки Hyperloop

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12 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 18:04  |  vz.ru
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По каким отраслям экономики России США нанесут следующий удар

Наиболее очевидный кандидат на следующий удар США – черная металлургияФото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Эффект, который новый пакет санкций произвел на российские рынки, дает Вашингтону стимул играть по принципу «цель оправдывает средства». Теперь США будут методично искать в экономике РФ слабые звенья, проверяя на прочность все сегменты, так или иначе встроенные в глобальный рынок. Но на какую отрасль придется следующий удар? Подробности...
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Украинские рыбаки пострадали от пиратства Киева

Украина вновь задержала российское судно, причем за «нарушение», которое совершил совсем другой корабльФото: facebook.com/LlutsenkoYuri
Украина вновь захватила российское судно под предлогом «незаконной» деятельности на «оккупированной территории». Киев прикрывает свои пиратские действия заявлениями о том, что якобы Крым является украинской территорией. Этот повод украинцы могут использовать вечно, если их наглость не пресечь, считают эксперты. Тем временем украинские рыбаки, заранее испугавшись ответных российских мер, сами покинули Азовское море. Подробности...
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СССР увеличил свои шансы на победу в ядерной войне благодаря космонавтам

Герман Титов, Юрий Гагарин, Павел Попович и Андриян Николаев поднимают бокалы в честь наступления 1963 годаФото: РИА Новости
В России отмечают День космонавтики. С космонавтами наша страна традиционно связывала не только свои исторические и научные победы, но и обороноспособность, а также возможность победы в глобальных войнах. Сейчас об этом часто забывают, искренне недоумевая, зачем космонавтам на орбите нужно личное оружие. Подробности...
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«Химическая истерика» поставила мир на грань военного конфликта России и США

Пострадавшие от химической атаки дети – главный аргумент тех, кто обвиняет АсадаФото: кадр The Telegraph
По ряду признаков новый «химический кризис» в Сирии значительно опаснее предыдущего и чреват непредсказуемыми последствиями. Вовлеченные в ситуацию страны руководствуются эмоциями и идут на поводу у пропагандистских страстей. Но что на самом деле произошло в Восточной Гуте – и насколько мы сейчас далеки от настоящей трагедии? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Предлагаемый нам выбор «третьего пути» – ложный

Глеб Кузнецов, политолог, член ОП РФ, член Общественного совета Росздравнадзора
Для меня в статье Суркова самое удивительное – это фиксация на «государственном» и «идеологическом» уровне существования т.н. Востока. Как некой «оппозиции» Западу. Какой такой Восток? Что это вообще такое? Подробности...
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У лидеров США нет страха, что русские ракеты долетят до Америки

Дмитрий Наркевский, публицист
Развитие противостояния США – Россия для самой Америки не является главной и всепоглощающей историей. Важность происходящего не осознается ни политической элитой Америки, ни ее народом. На повестке там стоит другой вопрос. Подробности...
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А мне нравится твиттерная война

Сергей Лукьяненко, писатель
Трамп: «Готовьтесь, русские! К вам летят наши умные ракеты!» Русские: «А пошёл ты! Ракеты умнее тебя!» Трамп: «Пиу! Пиу! Пиу!» Русские: «Бах! Бах! Бах! Сбили!» Асад: «Эй, кто побеждает? У меня интернет отключили!» Подробности...
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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

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          Во Франции началось строительство тестовой установки Hyperloop

          12 апреля 2018, 17:21

          Текст: Антон Касс

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          Компания Hyperloop Transportation Technologies (HTT) начала во Франции строительство тестовой установки для грузопассажирских перевозок и планирует запустить ее в 2018 году.

          Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя компании, в четверг в НИОКР-центр во французской Тулузе прибыла первая партия труб для системы грузопассажирских перевозок.

          «Внутренний диаметр труб составляет четыре метра; таким образом, система оптимизирована как для транспортировки пассажирских капсул, так и грузовых контейнеров», – отметили в HTT.

          На первой стадии проекта компания собирается построить участок магистрали длиной в 320 метров и начать в 2018 году его эксплуатацию. В 2019 году планируется завершить строительство участка системы длиной в один километр. Его трубы будут установлены на опорах на высоте 5,8 метра.

          Первая полностью функциональная пассажирская капсула, над которой работает испанская компания Carbures, будет доставлена летом этого года на испытательный объект для сборки и интеграции в систему.

          В августе 2017 года компания Hyperloop One разогнала свой поезд на испытаниях до 310 километров в час, установив рекорд по скорости для этой системы. Позднее сотрудникам компании SpaceX удалось разогнать капсулу Tesla транспортной системы Hyperloop до рекордной скорости 355 километров в час.

          В 2012 году идею Hyperloop представил американский инженер, основатель компаний SpaceX и Tesla Motors Илон Маск. Его идея заключается в том, что в трубах над поверхностью земли в условиях разреженного воздуха с небольшим интервалом и скоростью вплоть до 1220 километров в час будут передвигаться капсулы с пассажирами или грузами. При этом из-за эффекта воздушной подушки капсула не касается стенок трубы.


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