Во Франции началось строительство тестовой установки Hyperloop

Компания Hyperloop Transportation Technologies (HTT) начала во Франции строительство тестовой установки для грузопассажирских перевозок и планирует запустить ее в 2018 году.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя компании, в четверг в НИОКР-центр во французской Тулузе прибыла первая партия труб для системы грузопассажирских перевозок.

«Внутренний диаметр труб составляет четыре метра; таким образом, система оптимизирована как для транспортировки пассажирских капсул, так и грузовых контейнеров», – отметили в HTT.

На первой стадии проекта компания собирается построить участок магистрали длиной в 320 метров и начать в 2018 году его эксплуатацию. В 2019 году планируется завершить строительство участка системы длиной в один километр. Его трубы будут установлены на опорах на высоте 5,8 метра.

Первая полностью функциональная пассажирская капсула, над которой работает испанская компания Carbures, будет доставлена летом этого года на испытательный объект для сборки и интеграции в систему.

В августе 2017 года компания Hyperloop One разогнала свой поезд на испытаниях до 310 километров в час, установив рекорд по скорости для этой системы. Позднее сотрудникам компании SpaceX удалось разогнать капсулу Tesla транспортной системы Hyperloop до рекордной скорости 355 километров в час.

В 2012 году идею Hyperloop представил американский инженер, основатель компаний SpaceX и Tesla Motors Илон Маск. Его идея заключается в том, что в трубах над поверхностью земли в условиях разреженного воздуха с небольшим интервалом и скоростью вплоть до 1220 километров в час будут передвигаться капсулы с пассажирами или грузами. При этом из-за эффекта воздушной подушки капсула не касается стенок трубы.