На пост премьера Украины рассматривается «пророссийский политик»

Взгляд
26 февраля, среда  |  Последнее обновление — 19:16  |  vz.ru
Разделы

Коронавирус угрожает торговым партнерам России

Мировая паника начала бить по нефтиФото: Виктор Филатов/РИА «Новости»
Активность вируса за пределами Китая привела к обвалу котировок по всему миру и обеднению богатейших людей планеты. Мир признал: быстро проблему решить не удалось. Пандемия грозит мировой экономике новым глобальным кризисом. Он может затронуть и страны, с которыми торгует Россия, и ослабить рубль. Впрочем, есть и другой вариант развитии ситуации.  Подробности...
Перейти а раздел…

Кремль проводит конкурс для желающих пройти в Госдуму

Организаторы конкурса «Лидеры России» решили помочь россиянам, претендующим на членство в парламентеФото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»
Конкурс «Лидеры России», финалисты которого уже занимают посты в госкомпаниях и органах власти, открывает новое политическое направление. Оно предназначено для желающих стать депутатами разных уровней – от муниципального до федерального. И хотя победителям не гарантируется избрание в какой-либо законодательный орган, руководители конкурса уверены: финалисты будут востребованы на выборах в Госдуму. Подробности...
Перейти а раздел…

«Кинжал» и «Калибр» зародились благодаря маршалу Язову

Назначение Язова министром обороны СССР стало неожиданным для него самогоФото: Фотохроника ТАСС
На 96-м году жизни после продолжительной болезни скончался последний Маршал СССР и последний министр обороны Советского Союза Дмитрий Язов. Свои мемуары Дмитрий Тимофеевич назвал «Удары судьбы». Это более чем верно. Какими ударами была отмечена история его жизни, какое отношение Язов имел к ракетам «Калибр» – и что в свое время привело его на сторону ГКЧП? Подробности...
Перейти а раздел…

Новая политика Британии принесет выгоду соседу России

Британия активизирует свою деятельность по всему мируФото: Alberto Pezzali/Global Look Press
Борис Джонсон решил провести самую масштабную ревизию внешнеполитических приоритетов Британии со времен холодной войны, которая затронет вопросы дипломатии, экономики и обороны. Чем вызвано решение британского премьера и как оно скажется на отношениях Лондона с Россией и остальным миром? Подробности...
Перейти а раздел…

Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
Перейти а раздел…

Диалог знающего и верующего о национализме

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Несколько недель не утихали дискуссии вокруг так называемой русской поправки в Конституцию. Однако никакого конструктива, к сожалению, в этой дискуссии нет. Его и не может быть в диалоге знающего и верующего. Подробности...

Прогрессивный бег по граблям

Максим Соколов, публицист
Нынешние проблемы прогрессивной общественности вызваны тем, что средства протеста, которые при Брежневе применялись для защиты людей щепетильных, теперь посредством простого copy-paste применяются для защиты людей, на которых пробы негде ставить. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария

Маршал Язов так и не стал спасителем СССР

Сергей Мардан, публицист
Самое простое сегодня – исполнить панегирик «последнему маршалу великой империи». Или наоборот – обличить нерешительность и непоследовательность одного из ключевых членов ГКЧП. Только не получается ни то, ни другое. Подробности...
Обсуждение: 66 комментариев
    Перейти а раздел…

    Британия похитила бесценные сокровища

    Сексистам и расистам откажут в медобслуживании

    Киев зовет Минск на войну с Россией

      Перейти а раздел…

      В Рио-де-Жанейро стартовал знаменитый ежегодный карнавал

      Ежегодное состязание лучших школ самбы проходит в крупнейшем городе Бразилии – Рио-де-Жанейро. В этом году участники знаменитого карнавала выбрали нарочито аполитичные костюмы – в шествии были и русалки, и ковбои, и даже животные. Так танцоры отреагировали на противоречивую политику президента страны Жаира Болсонару
      Подробности...

      На Украине начались массовые беспорядки из-за коронавируса

      Под Полтавой произошли драки полиции и митингующих, выступающих против эвакуации из пораженного эпидемией Китая украинцев. Погромщики забрасывали автобусы с эвакуированными камнями, строили огненные баррикады. Как заметил доктор Комаровский, Украину охватил небывалый кризис морали
      Подробности...

      Рекордное наводнение произошло в штате Миссисипи

      Самое мощное за последние 37 лет наводнение произошло в американском штате Миссисипи. Из-за многочисленных ливней из берегов вышла река Перл, которая проходит по меньшей мере через 14 крупных городов штата. Объявлено чрезвычайное положение
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Человек планеты»: Как стать чемпионом мира вопреки всему

        «ARDA Car Wash Equipment»: Стартап, открывший дверь в мир возможностей

        «Калиты»: Как превратить медовый стартап в кондитерское производство

          Перейти а раздел…
          Готовы ли вы проголосовать за музыканта Сергея Шнурова на каких-либо выборах?
          • Да

          • Нет

          • Будет зависеть от его политической программы

          Могут ли семейные отношения без регистрации брака быть нормой в современном обществе?
          • Да, безусловно

          • Да, но только до появления детей

          • Да, но не больше года (для проверки чувств)

          • Нет, это ненормально

          Чем для вас является День святого Валентина?
          • Хорошим поводом выразить чувства

          • Ненужной повинностью

          • Я не признаю этот праздник

            Перейти а раздел…

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

            Как отличить номера автомобилей спецслужб и правительства?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:День голосования по Конституции решено сделать оплачиваемым выходным
              Путин: Поправки в Конституцию вступят в силу только после общероссийского голосованияПутин поддержал идею закрепить в Конституции право на доступную медпомощьРоссия перебросила в Сирию новейший самолет-разведчикУ троих россиян с лайнера Diamond Princess подтвержден коронавирус
              Президент поддержал идею о закреплении в Конституции особого отношения к детямПутин озвучил требования к формулировке поправки по отчуждению территорийЭрдоган подтвердил запрос Анкары на ЗРК Patriot у ВашингтонаСтепаненко впервые рассказала об отношениях с Петросяном после развода
              Русскому языку могут придать статус «языка государствообразующего народа»Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию предложено провести 22 апреляРоссия решила остановить авиасообщение с Южной КореейМария Шарапова завершила карьеру

              «16 млрд выплатили»


              Путин: Россия как правопреемница СССР не получила полагающиеся ей зарубежные активы

              оружие России


              В Ираке оценили главное преимущество Т-90С перед танками Abrams

              политика Киева


              Погребинский: Украина выбирает между западными грантами и дружбой с Россией

              Видео

              финансовые проблемы


              Страны Евросоюза переругались из-за денег

              борьба в авиастроении


              Запад стремится добить остатки технологических достижений России

              Трамп – Сандерс


              За пост президента США сразятся сразу два «агента Кремля»

              «психология врага»


              Глава СНБО Украины «развалил» Россию по старой памяти

              Последний маршал


              Сергей Мардан: Маршал Язов так и не стал спасителем СССР

              Русская поправка


              Геворг Мирзаян: Диалог знающего и верующего о национализме

              copy-paste


              Максим Соколов: Прогрессивный бег по граблям

              викторина


              Чем отличается оружие России от оружия НАТО

              на ваш взгляд


              Готовы ли вы проголосовать за музыканта Сергея Шнурова на каких-либо выборах?

              На пост премьера Украины рассматривается «пророссийский политик»

              Сергей Тигипко будет выглядеть белой вороной в команде Зеленского   26 февраля 2020, 19:00
              Фото: Зураб Джавахадзе/ТАСС
              Текст: Василий Стоякин

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Премьер-министр Украины, похоже, будет смещен. На его место претендует человек, который выступал за государственный статус русского языка, фактическую федерализацию Украины и налаживание отношений с Россией. Кто такой Сергей Тигипко, как он сделал политическую карьеру - и почему в свое время не оказался на месте Виктора Януковича?

              Украинские СМИ сообщают, что кандидатура Сергея Тигипко «на 99%» согласована для занятия поста премьер-министра. Дни Гончарука на посту главы украинского правительства сочтены. Собственно, Тигипко – не единственный кандидат, но по ряду причин он выглядит наиболее реальным.

              Разумеется, 50-летний банкир, занимающий 15-е место в списке самых богатых людей Украины по версии журнала «Фокус», слабо соответствует команде Владимира Зеленского. Нынешний президент Украины был избран на волне смены политической элиты, а Тигипко – один из старожилов украинской политики, периодически появляющийся в ней еще с 80-х годов прошлого века.

              Пожалуй, впервые значимой фигурой он стал в 1989 году, когда был избран первым секретарем Днепропетровского обкома комсомола. Тогда это был очень высокий пост. Да, поколение Брежнева и Щербицкого уже уходило в прошлое, но Днепропетровск по-прежнему был «кузницей кадров» и промышленным центром общесоюзного значения.

              Так что случайным человеком Тигипко на этом посту, безусловно, не был, а само пребывание в должности обеспечило ему значимые позиции в украинской политике и бизнесе на протяжении последующих трех десятилетий. С Игорем Коломойским он познакомился еще во время учебы в Днепропетровском металлургическом институте, а с Леонидом Кучмой, Павлом Лазаренко и другими крупными фигурами 90-х – уже в обкоме. Юлии Тимошенко он помог организовать первый семейный бизнес (сеть видеосалонов), а Александр Турчинов работал у него заведующим отделом…

              Все это кончилось в 1991 году. Или, напротив, началось – Тигипко, не имея начального капитала и экономического образования, стал руководителем «Приватбанка», который довольно быстро выбился в число ведущих банковских учреждений страны. Тигипко показал себя действительно выдающимся управленцем, создав эффективно работающую профессиональную команду.

              Понятно, что с такого поста был открыт путь в политику. Причем сразу в высшую лигу. Так и получилось – в 1997 году Тигипко покинул «Приватбанк», пересев в кресло вице-премьера в правительстве Павла Лазаренко. Он оставался в трех правительствах подряд – Лазаренко, Пустовойтенко (с ним Тигипко тоже был знаком – как с мэром Днепропетровска) и Ющенко (в последнем – министром экономики). Позже обсуждалась возможность его назначения во второе правительство Тимошенко, но он стал вице-премьером в первом правительстве Азарова. Тигипко был депутатом трех созывов Верховной Рады, председателем правления Национального банка и дважды выдвигался на пост президента.

              В общем – человек с более чем богатой политической биографией.

              С самого начала политической карьеры Тигипко входил в орбиту Леонида Кучмы и его зятя – одного из богатейших людей Украины Виктора Пинчука. Лазаренко заявлял, что «путевку в жизнь» Тигипко дал именно он, но это не так – он, скорее, согласился с назначением хорошо ему знакомого молодого экономиста-практика, рекомендацию которому дал первый помощник президента Александр Разумков (отец нынешнего спикера украинского парламента).

              Ключевым моментом политической биографии Тигипко стала осень 2002 года. Тогда стоял вопрос о выборе нового премьер-министра, который, естественным образом, должен был стать преемником Леонида Кучмы.

              Кучма и Пинчук считали, что этим человеком должен стать Сергей Тигипко, но Ринат Ахметов и Виктор Медведчук сделали выбор в пользу Януковича. Расчет Медведчука был чисто технологическим – на выборы шел невероятно популярный «герой Запада» (в смысле как широком – Европы и США, так и узком – Западной Украины) Виктор Ющенко. Тигипко не выглядел его оппонентом – он был слишком похож по основным характеристикам. Янукович же был персонаж качественно другой, его выдвижение создавало ситуацию реального конфликта. Аргументы Медведчука показались Кучме убедительными. Собственно, расчет был правильным, если не учитывать того обстоятельства, что Янукович был к конфликту готов не в большей степени, чем Тигипко. В результате в 2004 году сдались оба.  

              В промежутках между этапами политической биографии Тигипко занимался бизнесом, учредив «семейную» финансовую группу «ТАС». Причем занимался довольно удачно – он постоянно сохраняет место во втором десятке самых богатых людей Украины. Именно группа «ТАС» в 2018 году выкупила у Порошенко один из самых известных его активов – судостроительный завод «Ленинская кузница» в Киеве.

              В общем, Сергей Леонидович Тигипко – человек серьезный и основательный, успешный как в бизнесе, так и в политике. Правда, с точки зрения избирателей Зеленского это скорее криминал – они ведь сознательно голосовали за людей, которые не имели не только политического, но и, зачастую, хоть какого-то управленческого опыта (сам успешный медиа-бизнесмен Зеленский в этом отношении скорее исключение).

              Однако, похоже, что Зеленский решил, что время непрофессионалов прошло. После того, как правительство Гончарука отчиталось о провале практических всех основных финансовых показателей, на пост премьера рассматриваются только кандидатуры серьезных людей:

              Тигипко, первого вице-премьера в 2001-2002 годах Олега Дубины и первого вице-премьера в 2012 году (а также бывшего руководителя таможенной службы и Службы безопасности) Валерия Хорошковского.

              Помимо безусловного профессионализма, у Тигипко есть и другие достоинства. Он из Днепропетровска, а сейчас время возвращения днепропетровской элиты. Он связан с Пинчуком, а группа Пинчука сейчас – единственная опора Зеленского (от сотрудничества с Коломойским он отказался после настойчивых советов из Вашингтона и Москвы). Он имеет немалое число сторонников в аппарате «Слуги народа». Например, опыт работы в команде Тигипко имеют спикер Дмитрий Разумков и замглавы парламентской фракции «Слуги народа» Евгения Кравчук.

              В конце концов, Тигипко считается пророссийским политиком, хотя это не совсем так. Просто как политик он опирался на избирателей Юго-Востока Украины, и само по себе его назначение будет встречено с пониманием у базового электората Зеленского. На выборах 2014 года он выступал за государственный статус русского языка, фактическую федерализацию Украины и налаживание отношений с Россией. Трудно сказать, насколько он реально собирался реализовывать эту программу (шансов на избрание он все равно не имел), но факт, что называется, имел место быть.

              Разумеется, как у всякого человека с биографией, биография Тигипко не всюду чиста. Есть к нему и много претензий, вроде того, что в 2004 и 2014 годах он «предал» Януковича (то, что Янукович предал своих избирателей, при этом обычно не учитывается). Тем не менее, выдвижение его кандидатуры явно выглядит шагов навстречу Юго-Востоку и России. Для Пинчука же это возможность напомнить, что он сам в 2016 году выступил со скандальной статьей, в которой призывал идти на уступки России…


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............