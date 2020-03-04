Погребинский: Новый премьер Украины не очень хорошо соображает

То, что новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал приоритетом правительства возвращение «аннексированного Крыма», говорит о том, что этот человек не очень хорошо соображает, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский по поводу смены кабинета министров страны.

«Правительство Алексея Гончарука было уникальным по своей некомпетентности. Были кабинеты министров, которые можно и нужно обвинять в коррупции, но столь безнадежно неквалифицированного не было еще ни разу», – сказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Напомним, в среду Верховная рада отправила в отставку кабинет Гончарука, который в свои 35 лет был самым молодым главой правительства в украинской истории. Вечером того же дня парламент утвердил новым премьер-министром Украины 44-летнего Дениса Шмыгаля. В прежнем правительстве он занимал пост вице-премьера – министра развития общин и территорий. Одной из приоритетных задач правительства Шмыгаль назвал возвращение Крыма и Донбасса.

В целом Шмыгаль, по оценке Погребинского, «старался говорить, ничего толком не сказав». «Но его приоритеты намного лучше, чем у прошлого правительства и чем у президента Владимира Зеленского, который любил говорить о «государстве в смартфоне» и продаже земли как о главном приоритете. Но некоторые разумные вещи новый премьер все-таки произнес, он говорил о том, что надо восстанавливать промышленность», – отметил собеседник.

При этом вопросы вызывает способность нового премьера справиться с тяжелейшими задачами, которые стоят перед правительством, добавил Погребинский. «Шмыгаль работал в разных местах и подолгу не задерживался. Стратегические задачи нигде не решал», – отметил собеседник. Погребинский напомнил, что в последнее время Шмыгаль работал в системе бизнеса олигарха Рената Ахметова, который до 2014 года считался негласным хозяином Донбасса. «Будет ли Шмыгаль лоббистом интересов Ахметова, станет понятно довольно быстро», – отметил политолог.

Эксперт также отметил, что обнародованный состав кабмина не дает позитивных сигналов «в отношении урегулирования кризиса на востоке страны». «Премьер даже сказал, что одна из задач нового правительства – возврат аннексированного Крыма. Ну это либо дежурная программа, либо человек не очень хорошо соображает. Раз он берется произносить такие слова, значит, он должен был отдавать себе отчет в том, что с него спросят. Но, видимо, пока он об этом не думает», – подытожил Погребинский.

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